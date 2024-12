Španielska centrálna banka zlepšila prognózu rastu v roku 2024

Foto: unsplash.com/Sam Williams

Španielska centrálna banka v utorok zlepšila odhad tohtoročného rastu ekonomiky, a to aj napriek vplyvu katastrofálnych povodní z októbra a hospodárskemu spomaleniu v širšej eurozóne. Informuje agentúra Reuters.

Centrálna banka teraz očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v roku 2024 vzrastie o 3,1 % namiesto 2,8 % odhadovaných v septembri. Od začiatku roka banka, ktorá pôvodne predpovedala rast na úrovni 1,9 %, svoju prognózu zlepšila už tretíkrát. V roku 2023 sa španielska ekonomika zväčšila o 2,5 %. V poslednom štvrťroku tohto roka by mal HDP vzrásť o 0,6 % až 0, 7 % po raste o 0,8 % v treťom kvartáli. K spomaleniu prispeli povodne, ktoré si na východe krajiny vyžiadali viac ako 220 životov a spôsobili rozsiahle škody na majetku a infraštruktúre.

Centrálna banka uviedla, že miliardy eur vo výdavkoch na obnovu, ktoré oznámila vláda, ako aj vplyv vyššieho rastu v roku 2024 by mali pomôcť ekonomike vzrásť v budúcom roku o 2,5 %, čo znamená zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcou prognózou na úrovni 2,2 %. Výdavky na obnovu oblasti v regióne Valencie dosiahnu ekvivalent 0,5 % HDP, čo prispeje k zvýšeniu rozpočtového deficitu v tomto roku na 3,4 % namiesto pôvodne odhadovaných 3,3 %, uviedla ďalej centrálna banka. V budúcom roku by mal schodok výrazne klesnúť, a to na úroveň 2,9 %.