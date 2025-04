SNS nechce zrušiť transakčnú daň, len ju jemne korigovať, myslí si Michelko

Podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko Foto: SITA

Koaličná SNS sa bude usilovať o zmeny v transakčnej dani, ktoré by mohli priniesť výpadok tejto dane vo výške 15 miliónov eur za pol roka, čo sú približne dve percentá z ročného odhadovaného výnosu 600 až 700 miliónov eur. Navrhované oslobodenie od tejto dane pre živnostníkov a pre malých podnikateľov preto nie je návrh na zrušenie tohto opatrenia, ale len jemná korekcia. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal poslanec SNS Roman Michelko. Opoziční poslanci Jozef Hajko (KDH) aj Martin Dubéci (PS) transakčnú daň kritizovali.

„My sme prišli s tým, že budeme jemne korigovať transakčnú daň pre živnostníkov a malé firmy do 100 000 eur,“ uviedol Michelko. Prepočet vplyvu tejto zmeny si podľa Michelka dala SNS prerátať ministerstvom financií. Poslanec návrh zmeny od koaličnej strany nepovažuje za nič mimoriadne a ide podľa neho o návrat do štandardu, keď parlament nebude schvaľovať vládne návrhy automaticky, ale bude o nich diskutovať. „Parlament nemá byť fabrika na prijímanie zákonov, ale tam sa majú veci aj oponovať a ministri, ktorí prídu, majú si zdôvodniť a majú si vedieť obhájiť tie veci aj proti vnútrokoaličnej oponentúre,“ dodal Michelko.

Poslanec Ján Podmanický (Smer-SD) dodal, že je normálne, keď koaliční partneri majú na niektoré veci iný názor a rozpory v koalícii preto nevidí. Pripustil, že výsledky zavedenia transakčnej dane sa budú po čase hodnotiť, no nevidí v súčasnosti vzhľadom na konsolidáciu verejných financií priestor na jej okamžité zrušenie.

Podľa Michelka je pravdepodobné, že by sa o návrhu SNS mohlo v parlamente hlasovať v septembri. Zmena zákona prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu na súčasnej schôdzi nie je podľa neho reálna.

Transakčná daň zdaňuje podnikateľov bez ohľadu na to, či sú v strate alebo v zisku. Podľa Dubéciho Slovensko potrebuje podporu malého a stredného podnikania, kde práve táto daň môže rozhodovať o tom, či sa firma prepadne do straty. Hajko si myslí, že daň bola nezmyselná od začiatku a treba ju zrušiť. Zdôraznil, že vláda by mala začať šetriť najmä na výdavkoch štátnej správy, ale tiež sa usilovať napríklad o lepší výber dane z pridanej hodnoty.