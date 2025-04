Slovensko za tri mesiace predalo štátne dlhopisy za takmer 6 miliárd eur

Foto: TASR

Slovensko si za prvé tri mesiace tohto roka požičalo prostredníctvom predaja štátnych dlhopisov 5,868 miliardy eur. V marci pribudli pôžičky za viac než miliardu eur. Vyplýva to z aktuálnej mesačnej správy Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Celková emisia nového štátneho dlhu na tento rok je plánovaná v objeme 12 miliárd eur.

V marci si štát na finančných trhoch požičal prostredníctvom tradičnej mesačnej aukcie viacerých druhov dlhopisov so splatnosťou v rokoch 2033 až 2051. Získal pri tom 550,8 milióna eur pri celkovom dopyte 1,334 miliardy eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti sa pri nich pohyboval od 3,407 % do 4,175 % ročne.

Okrem toho štát v treťom mesiaci roka predal nové dlhopisy určené bežným občanom v objeme 500 miliónov eur. Išlo o dva druhy dlhopisov. Prvým bol Investor so splatnosťou dva roky a ročným úrokom 3 %, druhým Patriot so splatnosťou štyri roky a úročením 3,3 % ročne. Z každého sa predalo po 250 miliónov eur.

Aj v apríli plánuje ARDAL aukciu štátnych dlhopisov. Z dôvodu veľkonočných sviatkov sa posúva z tradičného pondelkového termínu na utorok 22. apríla a jej vysporiadanie na štvrtok 24. apríla. Ponuku dlhopisov v nej oznámi v pondelok 14. apríla, osem kalendárnych dní pred termínom.