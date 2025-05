Šefčovič: Nové dohody EÚ s Britániou sú v prospech obyvateľov aj podnikateľov

Foto: unsplash.com/Christian Lue

Prvý historický samit EÚ a Spojeného kráľovstva v pondelok (19. 5.) priniesol sľubné výsledky z pohľadu ďalšej spolupráce medzi Bruselom a Londýnom. Uviedol v utorok v Bruseli eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorý mal v rokoch 2019 – 2024 na starosti aj pobrexitové vzťahy medzi EÚ a britskou vládou.

Spojené kráľovstvo a EÚ v pondelok dosiahli významné dohody zamerané na posilnenie obrannej spolupráce, na uľahčenie obchodu s potravinami, na hraničné kontroly, ale, ako upozornil Šefčovič, aj v oblasti mobility mladých ľudí, čo bude mať dosah aj na oživenie pracovného trhu.

Podľa jeho slov to bol naozaj významný deň pre britsko-európske vzťahy a ocenil, že atmosféra na samite bola oveľa lepšia než počas mnohých rokovaní, ktoré v mene Európskej komisie (EK) viedol v minulosti. „Správali sme sa k sebe ako partneri, ako spojenci a podarilo sa nám dosiahnuť dohodu o otvorení nových kapitol spolupráce. Nielen v oblasti obrany, ekonomiky či fytosanitárnej bezpečnosti pre poľnohospodárske produkty, ale aj pre mladých ľudí. Dohodli sme sa na príprave nového programu výmeny mládeže,“ opísal situáciu.

To podľa jeho slov znamená, že Briti budú môcť byť opäť súčasťou výmenných programov ako Erasmus+, mladí Európania budú opäť ľahšie cestovať do Británie za pracovnými skúsenosťami a za štúdiom, čo bude opačne platiť aj pre mladých Britov. Šefčovič spresnil, že obe strany sa dohodli na tom, že na príprave tohto programu začnú okamžite pracovať.

Obe strany dohodli na kľúčových témach

Upozornil, že po pracovných rokovaniach v oblasti obrany, ktoré sa symbolicky konali na palube vojnovej lode na Temži, pracovná večera v sídle britského premiéra prebehla aj za prítomnosti zástupcov podnikateľskej sféry. „Aj podnikatelia sa vyjadrovali k posunu, ktorý sme dosiahli. Tá atmosféra je naozaj úplne iná, je pozitívna a urobíme maximum pre to, aby to bolo pretavené do konkrétnych oblastí, čo pocítia obyvatelia a aj podnikatelia na oboch stranách Lamanšského kanála,“ vysvetlil eurokomisár.

Doplnil, že vo schválenom politickom memorande sa obe strany dohodli na kľúčových témach, ktoré treba technicky rozpracovať, a stanovili k tomu aj konkrétne časové rámce, aby dohody začali platiť čo najskôr.