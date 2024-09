Ruská vláda očakáva tento rok rast ekonomiky o takmer 4 %

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Ruská vláda zlepšila odhad rastu ekonomiky na takmer 4 %, smerom nahor však revidovala aj prognózu pri mnohých ďalších ukazovateľoch. Problémom však zostáva zrýchľujúca sa inflácia.

Od útoku Ruska na Ukrajinu začiatkom roka 2022 rast ruskej ekonomiky ťahajú najmä výdavky vlády na zbrojársky priemysel. Zároveň klesá počet zamestnancov, keďže mnohí muži boli poslaní do bojov na Ukrajine a ďalší Rusi opustili krajinu. To vedie k napätému trhu práce, rastu miezd a s ním zvyšovaniu domáceho dopytu napriek tomu, že centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu už na 18 %.

Ministerstvo hospodárstva odhaduje, že hrubý domáci produkt Ruska vzrastie tento rok o 3,9 %. V predchádzajúcej aprílovej prognóze počítalo s rastom na úrovni 2,8 %. Najnovšia prognóza prekonala aj očakávania analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítajú s tohtoročným rastom ruskej ekonomiky na úrovni 3,6 %.Ak sa nový odhad vyplní, Rusko tak zaznamená druhý úspešný rok po sebe po tom, ako v roku 2022 zaznamenala ekonomika v dôsledku vojny na Ukrajine pokles o 1,2 %. V roku 2023 však už vzrástla, a to o 3,6 %.

Zároveň sa však zrýchľuje inflácia a aj najnovšia prognóza je v tomto smere nepriaznivá. V apríli ministerstvo hospodárstva predpokladalo, že inflácia dosiahne v závere roka 5,1 %, teraz odhaduje, že rok uzatvorí na úrovni 7,3 %. V roku 2023 zaznamenala inflácia v Rusku 7,4 %. Na porovnanie, v roku 2022, prvom roku invázie na Ukrajinu, vzrástli spotrebiteľské ceny v Rusku o 11,9 %.

Foto: unsplash.com/hrustall

Ministerstvo okrem toho revidovalo smerom nahor rast priemyselnej produkcie, avšak aj rast miezd a disponibilného príjmu domácností, čo zvyšuje domáci dopyt. Ten viedol vlani spolu s rekordnými vládnymi výdavkami a poklesom kurzu rubľa k zrýchľovaniu inflácie. Centrálna banka sa pokúsila tempo zrýchľovania inflácie zmierniť prudkým zvyšovaním úrokových sadzieb, efekt však zatiaľ výrazný nebol a banka odhaduje, že inflačný cieľ nedosiahne skôr ako v roku 2026. Inflačný cieľ stanovila ruská centrálna banka na 4 %.

K revízii vývoja ekonomiky a viacerých ďalších ukazovateľov smerom nahor prispeli aj najnovšie odhady príjmov z vývozu ropy a plynu, ktoré ministerstvo rovnako revidovalo nahor. Odhaduje vyšší export než pôvodne, ako aj ceny.

Čo sa týka vývoja kurzu rubľa, aj v tomto prípade ministerstvo zlepšilo pôvodnú prognózu z apríla. Stále však očakáva, že kurz rubľa bude postupne klesať. Najnovšie odhaduje, že za tento rok dosiahne kurz ruskej meny v priemere 91,2 RUB/USD a v budúcom roku sa oslabí na v priemere 96,5 RUB/USD. Rok 2026 by mala ruská mena ukončiť na úrovni približne 100 RUB/USD a v oslabovaní pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.V prípade trhu práce ministerstvo hospodárstva počíta s tým, že zostane dlhodobo napätý. Miera nezamestnanosti sa podľa najnovších odhadov udrží na rekordnom minime okolo 2,6 % minimálne do roku 2030. Dôvodom je, že od útoku na Ukrajinu státisíce Rusov buď z Ruska odišli, alebo boli nasadení do bojov na Ukrajine.