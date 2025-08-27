Ruská ekonomika spomaľuje: V júli rast len 0,4 %, inflácia v auguste prekvapila

Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska sa v období január až júl 2025 zvýšil medziročne o 1,1 %, pričom v júli vzrástol o 0,4 %. Uviedlo to v stredu ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja s odvolaním sa na predbežné údaje štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy TASS.
Podľa údajov ministerstva hospodárskeho rozvoja sa rast HDP v júli 2025 spomalil na 0,4 % z 1 % v júni.
Rosstat v separátnej správe informoval, že medziročná miera inflácie v Rusku v období od začiatku augusta do 25. augusta dosiahla 8,46 %.