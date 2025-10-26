Robert Kiyosaki, autor bestselleru Bohatý otec, chudobný otec, opäť vyvolal vlnu diskusií medzi investormi. Po tom, čo pred pár týždňami odporučil nakupovať striebro s predpoveďou, že jeho hodnota vzrastie päťnásobne, teraz varuje pred bezprecedentným finančným krachom, ktorý podľa neho zasiahne svet ešte v tomto roku.
Vo svojom statuse na sociálnej sieti X Kiyosaki nedávno napísal: „Vo svojej knihe Proroctvo bohatého otca som predpovedal, že príde najväčší krach v dejinách sveta. K tomuto krachu dôjde ešte tento rok.“ Podľa jeho slov bude mať pripravovaný krach ničivé dôsledky pre celú generáciu boomerov, ktorých dôchodky a úspory sa môžu vypariť.
Kiyosaki tak opakuje svoje dlhodobé varovania pred infláciou, tlačením peňazí a krehkosťou finančného systému. Znova pripomína, že fiat meny sú „falošné peniaze“, ktoré strácajú hodnotu, zatiaľ čo zlato, striebro a kryptomeny predstavujú „skutočné peniaze“.
Spolieha na striebro a ethereum
Známy autor a investor dlhé roky podporoval investovanie do zlata a bitcoinu, no zdá sa, že tieto komodity teraz odsunul na vedľajšiu koľaj. Najnovšie označil práve striebro a ethereum za dve najzaujímavejšie aktíva súčasnosti. „Dnes verím, že striebro a ethereum sú najlepšie, pretože sú to uchovávatelia hodnoty. Ale čo je dôležitejšie, používajú sa v priemysle… a ceny sú nízke,“ napísal na sociálnej sieti.
Myslíte si, že má Kiyosaki pravdu a tento rok nastane finančný kolaps?
Zároveň odporúča, aby si ľudia preštudovali výhody a nevýhody týchto investičných produktov. Verí, že finančne gramotní ľudia sa nebudú spoliehať na banky či dôchodkové fondy, ale naučia sa investovať s vlastnou finančnou inteligenciou.
Kiyosakiho výrok prichádza v čase, keď trhy zažívajú zvýšenú volatilitu. Mnohé burzy zaznamenali v októbri zvýšené objemy obchodov aj presuny kapitálu do tzv. „tvrdých aktív“. Podľa analytikov ide o tradičný reflex v čase neistoty – investori hľadajú ochranu pred infláciou a potenciálnym pádom akciových trhov.
Autor Bohatého otca zhrnul svoju stratégiu jednoducho: „Kupujem viac zlata, striebra, bitcoinov, etherea, ropy, dobytka a nehnuteľností.“ Znie to ako varovanie, ale aj ako návod. Kiyosaki verí, že práve teraz sa píše ďalšia kapitola svetovej ekonomiky. A tí, ktorí sa na ňu pripravia, môžu nielen prežiť, ale aj zbohatnúť.