Rast čínskej ekonomiky by sa mal tento rok spomaliť pod 5 percent

Rast čínskej ekonomiky sa tento rok pravdepodobne spomalí pod 5 % a v budúcom roku zaznamená ďalšie spomalenie. Predpokladajú to ekonómovia oslovení agentúrou Reuters.

Hrubý domáci produkt (HDP) Číny vzrástol v minulom roku pravdepodobne o 5,2 %, ukázal prieskum Reuters na vzorke 58 ekonómov. Ak sa ich odhad potvrdí, vláde sa tak podarilo splniť cieľ, ktorý si stanovila na začiatku minulého roka.

Tempo rastu druhej najväčšej ekonomiky sveta sa však tento rok na rovnakej úrovni podľa ekonómov neudrží. Predpokladajú, že v dôsledku pretrvávajúcej realitnej krízy, slabej spotrebiteľskej a podnikateľskej dôvery, rastúceho vládneho dlhu a slabého rastu svetovej ekonomiky nedosiahne ani 5 %. V priemere počítajú s rastom čínskeho hospodárstva v roku 2024 na úrovni 4,6 %.

V ďalšom spomaľovaní rastu by ekonomika Číny mala pokračovať aj v roku 2025. Rozsah spomalenia však bude podľa odhadov ekonómov iba mierny a ekonomika by mala vzrásť o 4,5 %.

„Vyhliadky čínskej ekonomiky bude v roku 2024 výrazne ovplyvňovať vývoj realitného sektora,“ uviedli analytici Swiss Life Asset Management.

Vo 4. kvartáli minulého roka vzrástla čínska ekonomika medziročne pravdepodobne o 5,3 %, odhadujú ekonómovia. Ak sa ich prognóza potvrdí, bude to znamenať zrýchlenie tempa rastu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. V 3. kvartáli vzrástol HDP Číny medziročne o 4,9 %. Na druhej strane, v medzikvartálnom porovnaní očakávajú spomalenie tempa rastu, a to z 1,3 % v 3. štvrťroku na 1 %. Vláda by mala oficiálne údaje o vývoji ekonomiky za 4. kvartál a celý rok 2023 zverejniť v stredu 17. januára.