Rast chorvátskej ekonomiky sa tento rok spomalí, odhaduje centrálna banka

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/mtomicphotography

Rast chorvátskej ekonomiky sa tento a budúci rok spomalí. Uviedla to vo svojom najnovšom odhade chorvátska centrálna banka, pričom dôvodom je podľa nej slabší rast domáceho dopytu.

V rámci zimnej makroekonomickej projekcie Chorvátska národná banka (HNB) uviedla, že ekonomika Chorvátska by mala tento rok vzrásť o 3,3 % po predpokladanom raste za minulý rok na úrovni 3,7 %. V nasledujúcom roku by sa tempo rastu malo opäť spomaliť, konkrétne na 3 %.„Očakávame, že hospodársky rast by v budúcich dvoch rokoch mohol zotrvať na relatívne vysokej úrovni, tempo však bude o niečo slabšie,“ povedal guvernér HNB Boris Vujčič.

Pod zrýchlenie rastu v minulom roku sa podpísal najmä výraznejší domáci dopyt, ktorý podporil priaznivý vývoj na trhu práce. Okrem toho k nemu prispeli fiškálna politika a vysoké investície súkromného sektora, uviedla centrálna banka. V tomto a budúcom roku by sa však podľa nej mal rozsah rastu domáceho dopytu spomaliť, a to najmä pre slabší rast investícií. Tie v minulých troch rokoch výrazne podporovali európske fondy.