Raketový rast minimálnej mzdy prinesie obrat: Predbehneme Česko!

Výrazný rast minimálnej mzdy na Slovensku v budúcom roku prinesie zaujímavý vývoj aj v porovnaní so susedným Českom. Kým v tomto roku sú najnižšie možné zárobky u našich západných susedov vyššie ako u nás, po zvýšení minimálnej mzdy v budúcom roku sa situácia otočí. Podľa aktuálne prezentovaných údajov, totiž bude minimálna mzda v Česku v prepočte na eurá v roku 2026 nižšia ako u nás.
Výšku minimálnej mzdy u nás tento týždeň definitívne potvrdila tripartita. Jej rokovanie o najnižších zárobkoch prišlo na rad po tom, čo sa na jej výške nedohodli zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov. Novú výšku minimálnej mzdy pre ich nedohodu určil nový automat presadený v minulom roku, ktorý ju stanovil na úroveň 60 % priemernej mzdy na Slovensku.
Minimálna mzda na Slovensku od začiatku budúceho roka stúpne na 915 eur. Oproti sume platnej pre tento rok sa tak zvýši o viac ako 12 %. Ako vyhlásil minister práce Erik Tomáš, takýto rast minimálnej mzdy bude historický, keďže sa zvýši o takmer 100 eur.
V tomto roku sa mesačná minimálna mzda na Slovensku zvýšila zo 750 eur na 816 eur, čo predstavovalo nárast o 66 eur a približne o 8,8 %.
A aký vývoj najnižších zárobkov je možné očakávať u našich susedov? V Česku sa minimálna mzda na budúci rok zvýši o 1600 korún na 22 400 korún v hrubom. Ako v sobotu informovala agentúra ČTK, v Českej televízii to povedal minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Považujete zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku za adekvátne?
Nová suma minimálnej mzdy u našich susedov vychádza z nariadenia, ktoré vláda schválila vlani na jeseň a podľa ktorého má v budúcom roku minimálna mzda dosiahnuť 43,4 percenta priemernej mzdy. Tú makroekonomická prognóza ministerstva financií podľa ČT stanovila na 51 497 korún.
V prepočte na eurá aktuálnym kurzom tak u našich západných susedov stúpne minimálna mzda z tohtoročných zhruba 847 eur na 912 eur. Kým v prvom prípade tohtoročná minimálna mzda v Česku prevyšuje tú slovenskú vo výške 816 eur, v budúcom roku už naša „minimálka“ vo výške 915 eur predbehne tú českú.
Už tradične prezentovali rozdielne názory na vývoj minimálnej mzdy u nás zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov. Ako upozornila Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ), jej záujmom je vyjednať čo najvyššiu minimálnu mzdu, keďže tá je základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve.
„Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je povinný zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas. Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod.,“ dodávajú odborári.
Na druhej strane, zástupcovia zamestnávateľov upozorňujú, že nárast minimálnej mzdy na Slovensku je neúmerný, a to v porovnaní s produktivitou práce. Zároveň poukazujú aj na negatívny vplyv automatického mechanizmu na mzdové náklady a problém naviazania zákonných príplatkov na jej výšku.