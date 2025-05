Rada EÚ v utorok odobrila revíziu národného plánu obnovy a odolnosti Slovenska

Peter Kmec. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Rada EÚ v zložení ministrov financií členských krajín EÚ v utorok (13. 5.) schválila kladné posúdenie Európskej komisie týkajúce sa revízie národných plánov obnovy a odolnosti, ktoré predložili Holandsko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko. Informuje o tom spravodajca. Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) túto možnosť avizoval už začiatkom apríla po rokovaniach s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli.

Vtedy zdôraznil, že exekutíva EÚ odobrila piatu žiadosť Slovenska o platbu z plánu obnovy a odolnosti vo výške 570,4 milióna eur a dodal, že eurokomisia súhlasila aj s revíziou plánu obnovy, kde sa niektoré „nereálne ciele“ podarilo preklopiť do nových „náhradných opatrení“ v hodnote 450 miliónov eur. Kmec v utorok, ešte pred očakávaným hlasovaním na Rade ministrov, doplnil, že zdroje získané cez revíziu plánu obnovy pôjdu najmä do skvalitňovania verejných služieb – do zdravotníctva, sociálnych služieb či školstva.

Rada EÚ pri svojom rozhodovaní zohľadnila analýzy EK a jej zistenia, že cielené úpravy zo strany Slovenska a ďalších troch členských krajín nemajú vplyv na relevantnosť, efektívnosť, účinnosť ani koherentnosť ich plánov obnovy a odolnosti. Ministri financií vo svojom oficiálnom stanovisku uviedli, že zmeny navrhnuté slovenskou vládou sa týkajú 57 opatrení. Zmeny sa vykonali aj preto, lebo existujú lepšie alternatívy vykonávania plánu obnovy. Rada EÚ pripomenula, že odhad celkových nákladov plánu obnovy v prípade Slovenska zostáva na úrovni 6,4 miliardy eur. Všetky reformy a investície, ktoré sú uvedené v pláne obnovy, by mali členské štáty vykonať do konca augusta 2026.