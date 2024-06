Progresívne Slovensko chce zvýšiť odvodovú odpočítateľnú položku pre študentov a dôchodcov

FOTO TASR - Martin Baumann

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) navrhuje zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky pre študentov a dôchodcov. Jej zvyšovanie by malo byť naviazané na rast priemernej mzdy, každý rok tak prejde valorizáciou. Odvodová odpočítateľná položka by mala byť vo výške 20 % z priemernej mzdy. Návrh novely zákona o sociálnom poistení bude prerokovaný na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR. V piatok o tom na tlačovej konferencii informovali opoziční poslanci NR SR Simona Petrík, Dávid Dej a Darina Luščíková (všetci PS).

V súčasnosti je brigádnik oslobodený od odvodov pri príjme do 200 eur. „Táto suma sa však nezvyšovala viac ako deväť rokov, náklady na život sa odvtedy výrazne zvýšili,“ povedal Dej. Dodal, že odvodová odpočítateľná položka by sa mala podľa návrhu v budúcom roku zvýšiť na 286 eur a potom sa meniť podľa vývoja priemernej mzdy. Podľa neho príjmy študentov a dôchodcov by sa tak zvýšili rovnako, ako sa zvyšujú príjmy ostatných občanov.

„Zvýšením odvodovej odpočítateľnej položky zjednodušíme vstup mladých ľudí na pracovný trh. Investujeme tak nielen do ich budúcnosti, ale aj do budúcnosti našej krajiny,“ spresnil Dej.

Návrh by mal pomôcť aj predčasným dôchodcom

Podľa Luščíkovej by po novom mohli predčasní dôchodcovia zarobiť namiesto 2400 eur až 3432 eur. Mesačne by si seniori prilepšili o 70 eur. Tento krok by podľa Luščíkovej ocenili aj podnikatelia, ktorí by mohli jednoduchšie zamestnávať brigádnikov.

„Prijatím návrhu zákona, ktorým zvýšime odvodovú odpočítateľnú položku, pomôžeme dôchodcom, študentom, zamestnávateľom a podnikateľom a v neposlednom rade aj štátu,“ uzavrela. S podobným návrhom prišlo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré chce zvýšiť odvodovú odpočítateľnú položku z 200 na 350 eur. V ich návrhu ide o jednorazové zvýšenie, kde nepočítajú s valorizáciou.