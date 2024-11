Priemerná mzda v septembri medziročne rástla vo všetkých odvetviach

Ilustračné foto. Foto: pexels.com/Pixabay

Priemerná nominálna mesačná mzda v septembri 2024 medziročne rástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, ale v piatich z nich pomalším tempom ako v predošlých dvoch mesiacoch. Mzdy najrýchlejšie rástli v predaji a oprave motorových vozidiel, a to o 8 %, najpomalšie v stavebníctve len o 1,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Po zohľadnení vplyvu inflácie mzdy reálne medziročne vzrástli v deviatich z desiatich odvetví a to v intervale od 0,2 % v informáciách a komunikácii do 5,3 % v predaji a oprave motorových vozidiel. Rast miezd prevýšil 5 % ešte v doprave a skladovaní a 4 % v priemysle, ako aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálne mzdy klesli len v stavebníctve, a to o 1 %.

Priemerná mesačná mzda v odvetviach Graf: ŠÚ SR

V súhrne deviatich mesiacov roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Rast nominálnych miezd nad 9 % dosiahli maloobchod, doprava so skladovaním a tiež priemysel. Reálne mzdy rástli v rozpätí od 1,7 % v informáciách a komunikácii do 6,8 % v maloobchode a rovnako aj v doprave vrátane skladovania. Nárast miezd dosiahol 6 % a viac aj priemysle a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.