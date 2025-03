Prezident Trump plánuje clá na poľnohospodársky dovoz do Spojených štátov

Americký prezident Donald Trump počac tlačového brífingu vo svojej floridskej rezidencii Mar-a-Lago vo februári 2025. Foto: SITA/AP

Americký prezident Donald Trump plánuje zavedenie ciel na dovoz poľnohospodárskych produktov do Spojených štátov od 2. apríla. Oznámil to na svojej sociálnej sieti Truth Social. Podľa agentúry DPA ale nie je jasné, či sa clá budú vzťahovať na dovoz zo všetkých krajín sveta, či budú existovať výnimky pre niektorých obchodných partnerov. Trump totiž pravidelne využíva hrozbu cly ako vyjednávaciu taktiku, ktorú si vynucuje ústupky, dodala DPA.

„Veľkým farmárom Spojených štátov: Pripravte sa na to, že začnete vyrábať množstvo poľnohospodárskych produktov, ktoré sa budú predávať vo vnútri Spojených štátov. Clá na výrobky zvonka sa zavedú 2. apríla. Dobre sa bavte! „napísal Trump.Republikán v posledných týždňoch vyhlásil rôzne clá – niektoré z nich však boli okamžite opäť pozastavené. Od utorka 4. marca podľa doterajších informácií vstúpi do platnosti 25-percentné clo na dovoz z Kanady a Mexika. To Trump zdôvodnil tým, že do USA z týchto krajín stále prúdia drogy.

Minister obchodu Howard Lutnick však dnes v rozhovore v televízii CNN uviedol, že prezident sa v tejto veci stále zamýšľa. Už cez víkend v televízii Fox News Lutnick poznamenal, že výška avizovaných ciel sa ešte môže znížiť. Okrem toho by mali USA od utorka uplatňovať ďalšie dodatočné desaťpercentné clo na dovoz tovaru z Číny.Trump tiež predtým uviedol, že EÚ a ďalšie krajiny majú so Spojenými štátmi „znepokojivé“ obchodné prebytky. Avizoval, že čoskoro oznámi zavedenie ciel na dovoz z Európskej únie. Majú predstavovať 25 percent.