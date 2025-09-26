Prepočítajte to na eurá: Viete, koľko stáli bežné veci pred rokom 2009? (kvíz)

Vráťme sa spoločne v čase do éry, keď v našich peňaženkách šušťali slovenské koruny a cinkali haliere.

Do doby pred 1. januárom 2009, keď sme si zvykali na nový kurz 30,1260 Sk za 1 euro. Mnohí si pamätajú ceny v korunách ako neuveriteľne nízke – chlieb za pár korún, pivo za „babku“. Ale aká bola skutočná hodnota týchto peňazí? Tento kvíz nie je len testom pamäti, ale aj malou exkurziou do ekonomickej reality 90. rokov a začiatku nového milénia. Zistite, či si ešte pamätáte, koľko sme platili za bežné veci a čo nám tieto ceny hovoria o tom, ako sa naša životná úroveň zmenila.

Koľko stál približne kilogram tmavého chleba v polovici 90. rokov, napríklad v roku 1995?
Okolo 12 Sk
Okolo 5 Sk
Okolo 25 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Pamätáte si ešte na cenu litra polotučného mlieka v tetrapaku okolo roku 2000?
Okolo 16 Sk
Okolo 8 Sk
Okolo 22 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko stál kilogram kryštálového cukru v roku 2005, v čase, keď už na Slovensku pôsobili veľké zahraničné reťazce
Okolo 25 Sk
Okolo 15 Sk
Okolo 40 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko stálo 125-gramové maslo v decembri 2008, tesne pred zavedením eura?
Okolo 30 Sk
Okolo 18 Sk
Okolo 45 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko stál jeden obyčajný biely rožok v prvom roku samostatnosti Slovenska, v roku 1993?
Okolo 1 Sk
Okolo 0,40 Sk
Okolo 2 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko približne stál v roku 1998 liter benzínu Super 95?
Okolo 25 Sk
Okolo 18 Sk
Okolo 33 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

V roku 2000 sa v bratislavskej MHD zaviedla prestupná tarifa. Koľko stál základný 10-minútový lístok na krátke cesty?
10 Sk
6 Sk
14 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká bola cena základného jednorazového lístka na MHD v Košiciach v polovici 90. rokov?
Okolo 6 Sk
Okolo 3 Sk
Okolo 10 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko stálo priemerné obedové menu v reštaurácii v krajskom meste okolo roku 2005?
Okolo 80 Sk
Okolo 50 Sk
Okolo 120 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko ste zaplatili za veľké čapované 10° pivo v bežnej krčme okolo roku 2003?
Okolo 15 Sk
Okolo 8 Sk
Okolo 25 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká bola cena za škatuľku populárnych cigariet Mars v roku 2003?
Okolo 42 Sk
Okolo 30 Sk
Okolo 55 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko stálo jedno vydanie denníka Pravda alebo SME v roku 1993?
4 Sk
2 Sk
8 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko stál lístok na bežné večerné predstavenie v kine na prelome milénia?
Okolo 100 Sk
Okolo 50 Sk
Okolo 180 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká bola priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku v prvom roku samostatnosti, 1993?
5 379 Sk
3 142 Sk
7 195 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Na akú úroveň sa vyšplhala priemerná hrubá mesačná mzda v roku 2008, poslednom roku pred prijatím eura?
21 782 Sk
17 274 Sk
25 500 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko stála nová Škoda Felicia v základnej výbave koncom 90. rokov?
Okolo 250 000 Sk
Okolo 150 000 Sk
Okolo 400 000 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká bola približná cena za meter štvorcový v novostavbe bytu v Bratislave v roku 2007, počas realitného boomu?
Okolo 60 000 Sk
Okolo 30 000 Sk
Okolo 90 000 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko stála plechovka piva Zlatý Bažant 10° (0,5 l) v obchode v decembri 2008?
Okolo 20 Sk
Okolo 12 Sk
Okolo 30 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká bola priemerná cena za kilogram bravčového stehna bez kosti okolo roku 2002?
Okolo 130 Sk
Okolo 90 Sk
Okolo 180 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Koľko stálo balenie 10 kusov slepačích vajec koncom roka 2008?
Okolo 36 Sk
Okolo 22 Sk
Okolo 50 Sk

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aktuálne správy