Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Bence Boros

Predaj nemeckého piva v roku 2024 ďalej klesal. To poukazuje na trvalý pokles jeho konzumácie v krajine, ktorá je známa svojím pivom. Vyplýva to z predbežných údajov nemeckého zväzu pivovarov.

Zväz očakáva, že konečné údaje o predaji za rok 2024 budú slabšie ako v roku 2023, keď zaznamenal najnižší objem predaja piva za celé desaťročia, a to 8,4 miliardy litrov, uviedla v stredu priemyselná skupina. Odbyt za prvých 11 mesiacov do konca novembra 2024 bol o 2,1 % nižší ako v predchádzajúcom roku. Konečné čísla za december ešte nie sú známe.Prezident zväzu pivovarov Christian Weber v tejto súvislosti uviedol, že zlé počasie, inflácia a váhavé spotrebiteľské výdavky patria medzi faktory, ktoré prispeli k poklesu predaja piva. Mnohé z približne 1500 nemeckých pivovarov preto vkladajú nádeje do nealkoholického piva. Dúfajú, že im pomôže vyrovnať klesajúci predaj tradičného piva.

V roku 2023 predali nemecké pivovary približne 670 miliónov litrov nealkoholického piva a koncom roka 2024 tvorilo nealkoholické pivo 8,9 % z nemeckého pivného trhu, uviedol zväz s odvolaním sa na prieskum spoločnosti Nielsen. Nealkoholické pivo je v Nemecku po plzenskom a svetlom ležiaku tretím najobľúbenejším druhom piva.

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Republica

Trend smerujúci k nealkoholickým druhom možno čiastočne vysvetliť zdravším životným štýlom mnohých ľudí, ktorí sú orientovaní na pohyb. Okrem toho spoločnosť starne, čo v priemere vedie k nižšej spotrebe piva na obyvateľa. Weber ocenil odolnosť nemeckých pivovarníkov napriek tomu, že v aktuálnom roku opäť čelia nepriaznivým prognózam predaja. „Uvádzanie nových produktov na trh neustále ukazuje, ako sa dajú spojiť inovácie a tradície,“ povedal.Úplné údaje o predaji piva v roku 2024 zverejní nemecký federálny štatistický úrad v najbližších týždňoch.