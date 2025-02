Pád Ukrajiny by oslabil aj Spojené štáty, uviedla von der Leyenová

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: SITA/AP

Pád Ukrajiny by oslabil nielen Európu, ale aj Spojené štáty. Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii to dnes povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dodala, že Ukrajina by mala dostať silné bezpečnostné garancie. Vojna na Ukrajine je jednou z hlavných tém trojdňovej konferencie, ktorá sa dnes v bavorskej metropole začala. Von der Leyenová sa vo svojom prejave venovala tiež vzťahu EÚ k novej americkej administratíve prezidenta Donalda Trumpa. Obchodné vojny podľa nej nedávajú zmysel, nespravodlivé clá ale nezostanú bez odpovede.

„Pád Ukrajiny by oslabil Európu, ale oslabil by tiež Spojené štáty. Zintenzívnil by výzvy v oblasti Indického a Tichého oceánu a ohrozil naše zdieľané záujmy, „uviedla von der Leyenová. Autoritárske režimy po celom svete totiž podľa nej pozorne pozerajú na Ukrajinu, aby videli, či môže niekto napadnúť suseda a porušiť medzinárodne uznávané hranice bez toho, aby ho za to stihol trest. Spojené štáty von der Leyenová vyzvala, aby na dosiahnutí mieru na Ukrajine spolupracovali s Európou.