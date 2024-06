Obchodný schodok Británie vzrástol v apríli na takmer dvojročné maximum

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Simon Frederic

Obchodný schodok Británie zaznamenal prudký rast, keď z vyše 1 miliardy libier v marci vyskočil v apríli na takmer 7 miliárd libier. To je najvyšší obchodný deficit ostrovnej krajiny za takmer dva roky. Dôvodom je rast dovozu na približne ročné maximum, zatiaľ čo vývoz klesol. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje britského štatistického úradu.

Deficit zahraničného obchodu Británie dosiahol v apríli 6,75 miliardy libier (8,02 miliardy eur), zatiaľ čo v marci predstavoval 1,10 miliardy libier. Výsledky ovplyvnil obchod s tovarom, kde schodok vzrástol z marcových 13,9 miliardy na 19,6 miliardy libier. Analytici očakávali rast schodku na 14,2 miliardy libier.V prípade služieb zaznamenala Británia opäť prebytok, pričom ten sa v porovnaní s marcom príliš nemenil. Prebytok v bilancii služieb dosiahol 12,85 miliardy libier.

Dovoz do Británie vzrástol v apríli o 7,2 % a dosiahol takmer ročné maximum na úrovni zhruba 76,9 miliardy libier. Naopak, export zaznamenal pokles o 0,7 % na tesne nad 70 miliárd libier.Čo sa týka dovozu, výrazne vzrástol dovoz tovarov, až o 11 %. Ovplyvnil ho najmä dovoz z krajín mimo Európskej únie, ktorý sa zvýšil o 14,7 %. Vzrástol však aj dovoz zo štátov EÚ, a to o 8,1 %, pričom ho podporil najmä dovoz lietadiel z Francúzska, strojov z Nemecka, áut zo Španielska a zeleniny a ovocia z Holandska.Vývoz tovarov z Británie klesol o 2,7 %, keď výraznejšie klesol export do štátov mimo EÚ (- 3,7 %). Znížil sa aj export do krajín EÚ, avšak v menšej miere, konkrétne o 0,9 %.