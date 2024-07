Nezamestnanosť v Maďarsku klesla na 7-mesačné minimum

Foto: pixabay.com/MeszarcsekGergely

Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala v trojmesačnom období do konca júna mierny pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Uviedol to koncom tohto týždňa maďarský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti dosiahla v Maďarsku v období od apríla do konca júna 4,3 %. V predchádzajúcom trojmesačnom období do konca mája predstavovala 4,4 %. Nezamestnanosť za ostatné tri mesiace tak bola najnižšia od trojmesačného obdobia do konca novembra, za ktoré dosiahla rovnako 4,3 %. Na porovnanie, za tri mesiace do konca júna v minulom roku predstavovala nezamestnanosť v Maďarsku 3,9 %.

Naopak, miera zamestnanosti sa udržala na stabilnej úrovni. Tak ako za tri mesiace do konca mája, aj za trojmesačné obdobie končiace sa v závere júna zaznamenala miera zamestnanosti v Maďarsku 65,1 %.