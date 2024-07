Nezamestnanosť v Kanade vzrástla v júni na takmer 2,5-ročné maximum

Kanadská vlajka. Foto: pixabay.com/ElasticComputeFarm

Nezamestnanosť v Kanade pokračovala v júni v raste, pričom sa dostala na najvyššiu úroveň za takmer 2,5 roka. Uviedla to v piatok agentúra Reuters, podľa ktorej najnovšie údaje signalizujú, že trh práce má problém absorbovať rýchlorastúcu populáciu. Situácia je nepriaznivá najmä medzi mladými ľuďmi, kde nezamestnanosť dosiahla približne 10-ročné maximum, ak sa nepočítajú pandemické roky.

Miera nezamestnanosti v Kanade dosiahla v júni 6,4 % oproti 6,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia nezamestnanosť od januára 2022. Údaje sú horšie aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov, ktorí počítali so zvýšením nezamestnanosti na 6,3 %.

Počet nezamestnaných vzrástol v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 42.000 na 1,4 milióna. Veľkou mierou sa pod to podpísal rast nezamestnanosti vo vekovej kategórii do 25 rokov. V rámci nej dosiahla nezamestnanosť v Kanade 13,5 % oproti 12,6-percentnej úrovni z predchádzajúceho mesiaca. To je najvyššia nezamestnanosť medzi mladými za zhruba desaťročie, ak sa nepočítajú roky ovplyvnené pandémiou nového koronavírusu.