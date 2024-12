Nemky: Je to tu! Bitcoin prekonal hranicu 100-tisíc dolárov (komentár)

KOMENTÁR Foto: pexels.com/Kaboompics.com

Marek Nemky, analytik XTB

Cena bitcoinu rastie od amerických volieb o viac ako 40 % a vlna optimizmu, ktorá na tento trh po zvolení Donalda Trumpa prišla, dokázala posunúť cenu bitcoinu nad úroveň 100-tisíc dolárov. Prečo však bitcoin tak prudko rastie a čo môžeme očakávať od novej prezidentskej administratívy?

Trump trade

Donald Trump síce nebol stálym fanúšikom kryptomien, no pred voľbami sa jeho názor zmenil a predvolebná kampaň bola do veľkej miery zameraná aj na potenciálnu podporu kryptomien. Jeho najvýraznejšie rozhodnutia po nástupe do úradu by pritom mali byť vyhodenie Garyho Genslera, šéfa komisie pre burzy a cenné papiere, ktorá stála za oddialením schválenia ETF fondov nadviazaných na bitcoin, ale aj vytvorenie štátnej bitcoinovej rezervy, ktorá by mala minimálne ponechať kryptomeny v držbe Spojených štátov.

V súčasnosti to taktiež vyzerá, že Donald Trump uvažuje nad vytvorením špeciálneho postu v úrade, ktorý sa bude zaoberať práve politikou digitálnych aktív a jej prípadnou reguláciou. Takéto možné politiky tak vyvolávajú zvýšenú dôveru u investorov, ktorí očakávajú, že o ne bude v budúcnosti väčší záujem, a tak ho začali nakupovať už v súčasnosti.

Výrazným nákupcom je v súčasnosti spoločnosť Microstrategy, ktorá si naďalej požičiava na finančných trhoch a z prostriedkov naďalej nakupuje bitcoin. Dnes tak spoločnosť Microstrategy má na svojich aktívach už výraznú zásobu kryptomien, približne v hodnote 31 miliárd dolárov.

Prílevy prostriedkov na bitcoin do ETF

Noví investori sa po voľbách výrazne potešili a vo veľkom začali nakupovať bitcoinové ETF, ktoré im umožňujú vlastniť bitcoin bez akýchkoľvek prekážok a bez zakladania účtov na kryptomenových burzách. Bitcoin tak dokázal od volieb prilákať ďalších takmer šesť miliárd dolárov, čím hodnota aktív pod správou týchto fondov presiahla hranicu 100 miliárd dolárov.

Na trh taktiež prichádza nový finančný produkt, čo zvýšilo záujem o bitcoinové ETF. Ide o opcie, teda finančné deriváty, ktoré poskytujú investorom možnosť, ale nie nutnosť, nakúpiť bitcoinové ETF v budúcnosti za vopred dohodnutú sumu. Takéto produkty poskytujú investorom finančnú páku, ktorá im násobí budúce výnosy, ale rovnako aj straty, a rozhodne prilákali ďalšiu časť investorov.

Čo nás čaká ďalej?

Väčšinou po dosiahnutí takýchto silných psychologických hraníc sa časť investorov rozhodne predať dané aktívum a vybrať si časť ziskov, čo môže následne vyvolať korekciu na kryptomenovom trhu. V súčasnosti je s príchodom novej americkej administratívy výrazne pozitívny sentiment na kryptomenách, čo by mohlo udržať bitcoin nad hranicou 100-tisíc dolárov.

Budúcnosť však bude závisieť aj od konkrétnych krokov Trumpovej administratívy v oblasti regulácií a podpory nových finančných inovácií. Trump je taktiež pomerne známy svojím častým zdieľaním príspevkov na sociálnych sieťach, primárne na X, čo po jeho nástupe následne bude môcť zvýšiť volatilitu na trhoch a trh kryptomien určite nebude výnimkou.

