Nemecký export v júni prekvapil rastom: Silný dopyt z EÚ zmiernil pokles do USA

Nemecký export sa v júni zotavil a vzrástol, prvýkrát za tri mesiace. Prekonal aj odhady analytikov napriek poklesu dodávok do USA. Oznámil to vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Štatistiky ukázali, že export z Nemecka v júni 2025 medzimesačne vzrástol o 0,8 %, čím zvrátil pokles o 1,4 % v máji. Analytici pritom očakávali, že sa vývoz z Nemecka v júni zvýši o 0,5 %. Export do USA však v dôsledku vyšších ciel v júni medzimesačne klesol o 2,1 % na 11,8 miliardy eur. Išlo o jeho tretí pokles v rade a na najnižšiu hodnotu od februára 2022.
Oživenie celkového exportu bolo spôsobené silnejším dopytom v krajinách Európskej únie (2,4 %), pričom dodávky do eurozóny vzrástli o 3,1 % a do krajín mimo eurozóny o 1 %. Medzitým vývoz do tretích krajín klesol o 1,2 %, čo nevyhnutne odráža slabší obchod s USA. Vývoz do Číny v júni vzrástol o 1,1 % a do Spojeného kráľovstva o 0,4 %.
Celkový import do Nemecka sa v júni zvýšil o 4,2 %, čo kontrastuje s jeho poklesom o 3,9 % v predchádzajúcom mesiaci. Júnový výsledok prekonal prognózu analytikov, ktorí počítali s nárastom importu o 1 %.
Štatistiky odhalili tiež, že dovoz z USA v júni prudko vzrástol o 19,8 % na 8,8 miliardy eur, čo bola jeho najväčšia hodnota od júna 2022. A dovoz z krajín Európskej únie (EÚ) sa zvýšil o 3,5 %. Dovoz z Číny vzrástol o 5,8 %, ale zo Spojeného kráľovstva klesol o 5,5 %.
Keďže rast dovozu bol väčší ako rast vývozu, obchodný prebytok Nemecka po úprave o sezónne vplyvy klesol v júni na 14,9 miliardy eur z 18,5 miliardy eur v máji, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahne 17,5 miliardy eur.
Za celú prvú polovicu roka 2025 dosiahol vývoz Nemecka 785,6 miliardy eur, čo predstavuje mierny nárast o 0,6 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024.