Nemecká ekonomika by sa v prvom kvartáli mohla vrátiť k rastu

Foto: pixabay.com/Evgeny Ignatik

Nemecká ekonomika by sa v tohtoročnom prvom štvrťroku mohla vrátiť k miernemu rastu. Vo svojej pravidelnej mesačnej správe to dnes uviedla nemecká centrálna banka. Vo vlaňajšom štvrtom štvrťroku sa hrubý domáci produkt (HDP) podľa štatistikov znížil o 0,2 percenta. Rovnakým tempom nemecká ekonomika klesla tiež v celom minulom roku. Celoročný pokles tak vykázala druhýkrát za sebou.

„Nemecké hospodárstvo by mohlo v prvom štvrťroku 2025 nepatrne vzrásť. V januári sa zvýšila produkcia v priemysle aj v stavebníctve, „uviedla v správe Deutsche Bundesbank, ako znie oficiálny názov nemeckej centrálnej banky. Upozornila však, že vyhliadky sú veľmi neisté, okrem iného v súvislosti s colnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Reštriktívna a neistá obchodná politika Spojených štátov by mohla výraznejšie utlmiť export, najmä ak vstúpia do platnosti rozsiahlejšie clá voči Európskej únii,“ píše Bundesbank. V nasledujúcich rokoch by však podľa banky mohli nemeckú ekonomiku podporiť plány na rozsiahle štátne výdavky.

Poslanci nemeckého Spolkového snemu na stredajšej mimoriadnej schôdzi schválili obsiahly finančný balík, ktorý má zabezpečiť stovky miliárd eur na obranu a investície do infraštruktúry. Opatrenie musí ešte v piatok schváliť druhá komora parlamentu.Nemecko je najväčšou ekonomikou v Európe a najväčším obchodným partnerom Českej republiky. Viacero českých firiem je od výkonu nemeckej ekonomiky závislých. Nemecký hospodársky inštitút Ifo tento týždeň znížil odhad tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky na 0,2 percenta z predtým predpokladaných 0,4 percenta. Na budúci rok očakáva zrýchlenie rastu na 0,8 percenta.