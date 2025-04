Minister Blanár vycestuje s podnikateľskou delegáciou do Kirgizska

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Foto: TASR

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje 24. až 25. apríla oficiálnu návštevu Kirgizskej republiky za účasti početnej slovenskej podnikateľskej delegácie. Cieľom pracovnej cesty je posilnenie politického dialógu a prehĺbenie slovensko-kirgizskej spolupráce s dôrazom na obchodno-ekonomický rozmer. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„Obchodná bilancia medzi Slovenskom a Kirgizskom dosiahla vlani rekordných 76,8 milióna eur, pričom slovenský vývoz medziročne vzrástol viac ako štvornásobne. Reagujeme preto na záujem slovenských spoločností využiť a rozvíjať podnikateľské príležitosti v Kirgizsku,“ zdôraznil minister, ktorý podľa MZVEZ v Biškeku zároveň otvorí Slovensko-kirgizské biznis fórum Interhelpo 2.1, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia 30 firiem a inštitúcií zo SR. Dôležitý priestor na podnikateľské B2B rokovania medzi slovenskými a kirgizskými podnikateľmi podporí podľa rezortu nové obchodné príležitosti a investičné aktivity medzi obomi štátmi.

Rezort podotkol, že šéf slovenskej diplomacie bude v hlavnom meste Biškek rokovať s najvyššími predstaviteľmi Kirgizska, a to s prezidentom Sadyrom Žaparovom, ministrom zahraničných vecí Žeenbekom Kulubajevom, ministrom hospodárstva a obchodu Bakytom Sydykovom a predsedom kirgizského parlamentu Nurlanbekom Šakijevom.Doplnil, že pri príležitosti 100. výročia od príchodu prvej skupiny česko-slovenských občanov združených v Interhelpe do dnešného Biškeku sa Blanár zúčastní na slávnostnom programe a navštívi pamätné miesta venované napríklad i Alexandrovi Dubčekovi, ktorého rodičia spolu s ďalšími členmi družstva odišli v čase hospodárskej krízy hľadať lepšie životné podmienky práve do tejto stredoázijskej krajiny. Komunita potomkov účastníkov hnutia Interhelpo je podľa ministerstva aj po storočí jedinečným pilierom slovensko-kirgizských vzťahov.