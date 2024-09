Mesto Košice spustilo analýzu v súvislosti s počtom a kompetenciami mestských častí

Mesto Košice. Foto: KEturist.sk

Mesto Košice v spolupráci s univerzitami spustilo proces analýzy v súvislosti s počtom miestnych úradov a ich kompetenciami. Ako magistrát informuje na svojej webovej stránke, cieľom je nájsť optimálne riešenia pre efektívnejšie a hospodárnejšie fungovanie samosprávy. Tému zlučovania mestských častí (MČ) pred necelým rokom opätovne otvoril poslanecký Košický klub. Uvedenú analýzu považuje za odsúvanie problému a vyhodenie peňazí. Mesto podpísalo memorandum o spolupráci pri spracovaní odbornej a dátovej analýzy samosprávy mesta Košice s Právnickou fakultou a Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ako aj Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Podľa magistrátu ide o reakciu na potrebu zlepšenia kvality a dostupnosti verejných služieb, ako aj na zabezpečenie spravodlivého a transparentného financovania samotného mesta i MČ.

„Naše mesto má 22 MČ a tento model je z dlhodobého hľadiska mimoriadne nákladný. Zmenu súčasného stavu potrebujeme ako soľ. Chceme obyvateľom Košíc zabezpečiť optimálny prístup k službám, no je potrebné sa zdravo zamyslieť nad počtom miestnych úradov a nad ich kompetenciami,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. Na základe výsledkov analýzy má byť pripravený návrh optimálneho modelu. Zároveň majú byť navrhnuté konkrétne legislatívne kroky potrebné na jeho implementáciu. Strana Hlas-SD v stredu (11. 9.) informovala, že ak sa mesto Košice, starostovia a mestskí poslanci nedokážu opäť dohodnúť na úprave rozdelenie MČ, poslanci Národnej rady (NR) SR Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD, zároveň poslanec mesta Košice, pozn. TASR) sú pripravení navrhnúť zmenu zákona o meste Košice. Argumentujú veľkou byrokraciou a zbytočnými výdavkami. Ich návrh by mal byť postavený na šiestich MČ.

Návrh na redukciu MČ na mestskom zastupiteľstve (MsZ) z dielne Košického klubu sa v novembri minulého roka stretol s nevôľou zo strany starostov malých MČ a vedenia mesta, podľa ktorých s nimi nebol vopred prerokovaný. „Naše snahy zmarili a donútili nás stiahnuť uznesenie a prepracovať ho. My na tom pracujeme a v krátkej dobe ho plánujeme predložiť. Každý mal priestor vyjadriť sa a prísť s iným návrhom. Nikto neprišiel,“ povedal pre TASR predseda klubu Ladislav Lörinc. Najväčšiu politickú podporu by podľa neho mohol mať návrh, ktorý počíta s 11 MČ. „Finalizujeme dôvodovú správu o ďalšie analýzy, ktoré žiadali naši poslaneckí kolegovia. Predpokladám, že návrh predložíme do mesiaca a bude sa o ňom rokovať niekedy na prelome rokov,“ uviedol. Pripomenul, že konečné rozhodnutie bude na MsZ alebo na NR SR. „My sa tomu nebránime. Prídeme s vlastným návrhom, budeme žiadať o podporu a ak to poslanci nepodporia, tak rozhodne pán Šimko. Dúfame, že po 30 rokoch, keď sa o tom len rozpráva, konečne dôjde k nejakému rozhodnutiu,“ dodal s tým, že v iniciatíve poslanca NR SR vidí aj osobný politický zámer.