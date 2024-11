Kuriéri radia objednávať vianočné darčeky z internetových obchodov v predstihu

Foto: unsplash.com/freestocks

Nákupy vianočných darčekov cez internet odporúčajú kuriérske spoločnosti nenechávať si na poslednú chvíľu. Väčšina kuriérov bude zásielky doručovať do 23. decembra. Doručiť do Vianoc vedia zásielky podané do 18. decembra, na doručenie balíkov zo zahraničia odporúčajú nechať si viac času. Zhodli sa na tom viaceré kuriérske spoločnosti.

„Zásielky budeme doručovať až do 23. decembra, posledného pracovného dňa pred Vianocami. Každý balík, ktorý bude odovzdaný do našej siete najneskôr 18. decembra, doručíme do Štedrého dňa,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti DPD na Slovensku Peter Pavuk.Objednať vianočné darčeky v predstihu odporúča aj kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service (SPS), ktorá tiež vie do Štedrého dňa dodať darčeky objednané najneskôr do 18. decembra. Zákazníkom odporúča overiť si, či je daný tovar na sklade i to, či nakupujú u overeného prevádzkovateľa e-shopu.

Kuriérska spoločnosť Packeta bude rovnako objednávky doručovať do 23. decembra, ako do domácností, tak aj do Z-Boxov a výdajných miest. „Zo Z-Boxov po celom Slovensku si zákazníci môžu zásielky vyberať 24/7, teda pokojne aj na Štedrý deň. V prípade výdajných miest odporúčame skontrolovať si ich otváracie hodiny. Mnohé výdajné miesta sú bežne otvorené aj cez víkend, iné však môžu mať 23. decembra dovolenku. Odporúčame teda zásielky vyberať s dostatočným predstihom a overiť si, ako bude vaše konkrétne výdajné miesto naozaj otvorené,“ upozornil výkonný riaditeľ spoločnosti Packeta Alexander Jančo.

Ilustračné foto. Foto: DPD

Slovenská pošta už v tomto období eviduje zvýšený záujem o posielanie listov a balíkov. Do Vianoc vie doručiť tie balíky, ktoré zákazníci pošlú do 19. decembra. Pošta sa podľa jej hovorcu Martina Guziho už pripravuje na posilnenie vianočnej prevádzky a zazmluvnila viac kuriérov. „Ak si to bude situácia vyžadovať, sme pripravení doručovať balíkové zásielky aj počas víkendov, aby sme uspokojili zákazníkov,“ dodal Guzi.Zvýšený nápor už pociťujú i kuriérske spoločnosti. Súvisí tiež s takzvaným Black Friday, ktorý pripadá na 29. novembra. Kuriérske spoločnosti navyšujú v predvianočnom čase počty kuriérov aj pracovníkov v skladoch či triediacich strediskách. Zákazníci môžu využiť nielen služby kuriérov na domácu adresu, ale zásielku si môžu nechať doručiť aj na výdajné miesta či do výdajných boxov.