Kryptomeny výrazne ťažili z pondelkového prepadu trhu

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Kanchanara

Kryptomenové burzy výrazne ťažili z pondelkového masívneho prepadu trhu. Len burza Binance, ktorá je podľa svojho webu najväčšou kryptomenovou burzou čo do objemu uskutočnených transakcií, v utorok prijala 1,2 miliardy dolárov. ČTK to v stredu napísal Ján Hostinský zo štúdia Punchline, ktoré s Binance spolupracuje. Dobre si podľa neho viedla aj konkurencia tejto burzy.

„Ide o jeden z najvyšších čistých prílevov v roku 2024. Vzhľadom na to, že trh v posledných niekoľkých hodinách čelil výraznému poklesu, pripisujeme to dôvere investorov a ich záujmu nakupovať za nižšiu cenu. Potvrdzujú to aj súčasné trhové trendy, lebo sme svedkami oživenia cien hlavných tokenov,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Binance Richard Teng. Utorok bolo podľa interných údajov burzy tiež dňom, keď sa uskutočnili jedny z najvyšších objemov obchodov v tomto roku, dodal.

Minulý týždeň v piatok sa začal výpredaj na akciových trhoch, ktorý kryptomeny čiastočne kopírovali, Digitálne meny oslabovali tiež cez víkend, keď sa s akciami neobchoduje, a v pondelok pokračoval v prepade ako kryptomenový, tak aj akciový trh. Podľa niektorých ekonómov sú za tým predovšetkým obavy z blížiacej sa recesie v Spojených štátoch.

Bitcoin sa v pondelok po prvý raz od februára prepadol pod 50 000 dolárov

Najstaršia, najväčšia a najznámejšia kryptomena bitcoin sa v pondelok po prvý raz od februára prepadla pod 50 000 dolárov. Druhá najväčšia kryptomena ether v jednej chvíli zaznamenala najprudší pokles od roku 2021.

V stredu krátko pred poludním sa bitcoin podľa špecializovaného serveru CoinDesk predával zhruba za 57 530 USD a za posledných 24 hodín pridával 4,5 percenta. Ether stál 2530 dolárov a mal k dobru 3,1 percenta.