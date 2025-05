Kanadský vývoz do Spojených štátov v marci klesol o 6,6 percenta

Kanadská vlajka. Foto: pixabay.com/ElasticComputeFarm

Kanada v marci výrazne menej obchodovala so Spojenými štátmi, pokles na začiatku colnej vojny so svojim susedom ale kompenzovala zvýšením dodávok na iné zahraničné trhy.

Spojené štáty začiatkom marca zaviedli rozsiahle clá na dovoz kanadského tovaru. Následne pristúpili k ich čiastočnému zníženiu a niektorým tovarom udelili z ciel výnimku. Kanada na kroky USA reagovala odvetnými clami. Vývoz do Spojených štátov sa v marci výrazne znížil, a to približne o 6,6 %, uviedol štatistický úrad. „Tento pokles bol však takmer úplne kompenzovaný silným nárastom vývozu do iných krajín ako do Spojených štátov,“ dodal úrad vo vyhlásení, pričom poukázal na 24,8-percentný nárast dodávok do zámoria. Dovoz zo Spojených štátov klesol o 2,9 %.

Celkový kanadský vývoz podľa štatistického úradu v marci klesol o 0,2 % najmä v dôsledku nižších cien, zatiaľ čo celkový dovoz sa znížil o 1,5 %. Obchodný deficit Kanady sa tak znížil z 1,4 miliardy kanadských dolárov (894 miliónov eur) vo februári na marcových 506 miliónov CAD. Prebytok obchodnej bilancie Kanady so Spojenými štátmi klesol na 8,4 miliardy CAD.

V marci sa zvýšil napríklad vývoz zlata do Spojeného kráľovstva, ropy do Holandska a rôznych výrobkov do Nemecka. Vývoz motorových vozidiel a súčiastok tiež prudko vzrástol pred tým, ako Spojené štáty začiatkom apríla zaviedli zvýšené clá na automobilový sektor.