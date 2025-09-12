Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)

Slovenská ekonomika nie je v najlepšom stave. Na tom sa zhodujú predstavitelia tak vládnej koalície, ako aj opozície. V posledných dňoch preto prišli s návrhmi a opatreniami, ako verejné financie ozdraviť.
Najsilnejšia opozičná strana, Progresívne Slovensko, zverejnila vlastné návrhy, ako pomôcť štátnej kase. Krátko na to prišiel s tretím konsolidačným balíkom aj minister financií Ladislav Kamenický. Uhádnete v pripravenom kvíze, kto a aké opatrenia chce presadiť? Otestujte svoj prehľad.
Kto chce zvýšiť DPH na nezdravé potraviny?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko
Kto navrhuje zmrazenie trinástych dôchodkov?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko
Kto podporuje zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku
Kto navrhuje vyššie dane pre lepšie zarábajúcich?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko
Kto navrhuje presun daňového zaťaženia na majetok a externality?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku
Kto navrhuje zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov a zdravotných odvodov?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko
Kto navrhuje skrátenie odvodových prázdnin pre nových podnikateľov?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko
Kto presadzuje väčšiu podporu druhého dôchodkového piliera?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku
Kto navrhuje zrušenie troch štátnych sviatkov?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko
Kto vidí rezervy v efektivite štátnych podnikov?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku
Kto navrhuje ponechanie trinástych dôchodkov a zmrazenie ich výšky?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko
Kto presadzuje rozpočtovanie zamerané na výsledky?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku
Kto navrhuje postupné znižovanie dávok v nezamestnanosti?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko
Kto chce zaviesť daňovú amnestiu?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko
