Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)

Slovenská ekonomika nie je v najlepšom stave. Na tom sa zhodujú predstavitelia tak vládnej koalície, ako aj opozície. V posledných dňoch preto prišli s návrhmi a opatreniami, ako verejné financie ozdraviť.

Najsilnejšia opozičná strana, Progresívne Slovensko, zverejnila vlastné návrhy, ako pomôcť štátnej kase. Krátko na to prišiel s tretím konsolidačným balíkom aj minister financií Ladislav Kamenický. Uhádnete v pripravenom kvíze, kto a aké opatrenia chce presadiť? Otestujte svoj prehľad.

Kto chce zvýšiť DPH na nezdravé potraviny?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto navrhuje zmrazenie trinástych dôchodkov?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto podporuje zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto navrhuje vyššie dane pre lepšie zarábajúcich?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto navrhuje presun daňového zaťaženia na majetok a externality?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto navrhuje zvýšenie minimálnych sociálnych odvodov a zdravotných odvodov?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto navrhuje skrátenie odvodových prázdnin pre nových podnikateľov?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto presadzuje väčšiu podporu druhého dôchodkového piliera?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto navrhuje zrušenie troch štátnych sviatkov?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto vidí rezervy v efektivite štátnych podnikov?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto navrhuje ponechanie trinástych dôchodkov a zmrazenie ich výšky?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto presadzuje rozpočtovanie zamerané na výsledky?
Progresívne Slovensko
Vláda v konsolidačnom balíčku

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto navrhuje postupné znižovanie dávok v nezamestnanosti?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kto chce zaviesť daňovú amnestiu?
Vláda v konsolidačnom balíčku
Progresívne Slovensko

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Viac o téme: konsolidácia verejných financií , kvíz

