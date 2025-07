Inflácia v eurozóne klesá, ECB predpovedá stabilné ceny aj rast ekonomiky

Ilustračné foto. Zdroj: pexels.com/Masood Aslami

Inflácia v eurozóne bude tento aj budúci rok pravdepodobne nižšia, než sa pôvodne očakávalo, a v dlhodobom horizonte by sa mala držať v blízkosti inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB). Poukázali na to v piatok zverejnené výsledky kvartálneho prieskumu ECB, tzv. Prieskumu profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters -SPF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Miera inflácie sa v posledných rokoch výrazne spomaľovala a v súčasnosti sa drží na úrovni 2 %. To je úroveň inflačného cieľa ECB. Banka preto na ostatnom zasadnutí vo štvrtok 24. júla ponechala úrokové sadzby nezmenené. Zároveň uviedla, že ani v nasledujúcom období sa nebude s ďalšou redukciou ponáhľať po tom, ako od júna 2024 znížila depozitnú sadzbu zo 4 % na 2 %.

Teraz ECB na základe prieskumu profesionálnych prognostikov počíta s tým, že inflácia dosiahne tento rok v priemere 2 %. Pred tromi mesiacmi stanovil SPF odhad na 2,2 %. Na budúci rok by sa miera inflácie mala zmierniť na 1,8 %, zatiaľ čo pôvodne SPF uvádzal 2 %.

Pokles pod úroveň inflačného cieľa by však podľa prognostikov mal byť iba krátkodobý a rast spotrebiteľských cien sa následne vráti na 2 %. Na tejto úrovni by sa potom inflácia mala udržať aj v dlhodobom horizonte, definovanom ako rok 2030.

Ekonomický rast by mal byť tento rok podľa prognostikov o niečo výraznejší, než sa pôvodne predpokladalo. V pôvodnom prieskume sa počítalo s rastom o 0,9 %, teraz prieskum stanovil rast na úrovni 1,1 %. Očakávalo sa, že obchodné spory a napätie v dôsledku amerických ciel zasiahnu ekonomiku výraznejšie, ako sa však ukázalo, je odolnejšia, než sa predpokladalo.

Čo sa týka nezamestnanosti, ECB prognózu prakticky nezmenila. Prognostici v prieskume aj naďalej počítajú s nezamestnanosťou v eurozóne na úrovni 6,3 %, pričom v dlhodobom horizonte by sa mala mierne znížiť na 6,2 %.