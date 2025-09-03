Google vyhral historický súd, nemusí predať Chrome ani Android: Akcie prudko rastú! (komentár)

Americký federálny súd v stredu 3. septembra rozhodol v jednom z najväčších antitrustových procesov v histórií, ktorý sa týkal spoločnosti Google.
Akcie Google rastú na historické maximá o približne 6 %. Sudca Amit Mehta potvrdil, že Google mal nezákonný monopol vo vyhľadávaní, no odmietol najtvrdšie opatrenia požadované ministerstvom spravodlivosti.
Kľúčové body rozhodnutia sú, že Google nebude musieť odpredať svoje najhodnotnejšie aktíva prehliadač Chrome ani operačný systém Android. Podľa súdu by nútený odpredaj prekročil rámec prípadu a poškodil by spotrebiteľov aj partnerov.
Ďalší z bodov je, že Google nesmie uzatvárať exkluzívne zmluvy, ktoré by mu zaručili výhradné postavenie, no môže naďalej platiť výrobcom zariadení (ako Apple či Samsung) za predinštalovanie svojich služieb. Spoločnosť bude musieť sprístupniť časť dát zo svojho vyhľadávania konkurencii, aby sa viac otvoril konkurenčný trh. Reklamné dáta sa však zdieľať nebudú.
Budú akcie Googlu ďalej rásť?
Rozhodnutie je považované za víťazstvo aj pre Apple, ktorý v reakcií na tieto správy rastie takmer o 4 %. Google aj Apple síce čelí určitým obmedzeniam, no vyhli sa rozdeleniu, ktoré by zásadne narušilo biznis model Google a spoločný biznis s Apple. Apple si totiž zachováva miliardové príjmy od Googlu za to, že jeho vyhľadávač zostáva predvolený na zariadeniach iPhone.
Sudca Mehta ďalej vo svojom rozhodnutí zdôraznil, že „existujú silné dôvody nechať dynamiku trhu pôsobiť a nezasahovať nad rámec nevyhnutného“. Upozornil tiež, že rýchly vývoj v oblasti umelej inteligencie prirodzene mení konkurenčné prostredie vo vyhľadávaní, a preto nie je vhodné pristupovať k radikálnym zásahom.
Rozhodnutie prináša jasný precedens pre technologický sektor. Regulačné zásahy budú síce prísne sledovať monopolné správanie, no radikálne kroky ako rozdelenie firiem sa budú uplatňovať iba vo výnimočných prípadoch. Pre Google a Apple je verdikt veľkým víťazstvom a pre investorov signálom, že obavy z najtvrdších trestov sa nenaplnili.