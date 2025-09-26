Francúzsko plánuje znížiť deficit: Premiér predstavil cieľ 3 % HDP do roku 2029

Nový francúzsky premiér Sébastien Lecornu chce do troch rokov znížiť rozpočtový deficit na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Lecornu v piatok vyhlásil, že jeho cieľom je v roku 2026 skresať rozpočtový deficit Francúzska na 4,7 % HDP a do roku 2029 na 3 % HDP. Dodal však, že jeho vláda opätovne nezavedie daň z majetku.
V rozhovore pre francúzsky denník Le Parisien bez ďalších podrobností uviedol, že by sa malo zmeniť rozdelenie daňového zaťaženia. Varoval tiež, že ak sa francúzski politici do konca roka nedohodnú na rozpočte, deficit by mohol dosiahnuť až 6 % HDP.