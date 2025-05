Fico chce obmedziť transakčnú daň: Rozhodnú koaličné rokovania už koncom týždňa

Premiér Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

O téme transakčnej dane by sa mali koaliční lídri rozprávať na koaličnej rade, ktorú plánuje premiér Robert Fico (Smer-SD) zvolať koncom nasledujúceho týždňa. Naďalej hovorí o jej nevyhnutnosti, ale bude diskutovať o návrhu z dielne SNS. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Fico by rád znížil okruh tých, ktorí musia daň platiť, no len v prípade, ak sa nájde náhrada za výpadok peňazí do rozpočtu. Zopakoval tiež, že Slovensko nepodporí tzv. pandemickú zmluvu v takej podobe, ako je predložená. Upozornil, že návrhy Slovenska na úpravy neboli akceptované.

Transakčná daň je nevyhnutnosťou, hoci sa premiérovi nepáči. Zdôraznil, že zodpovednosť za konsolidáciu treba rozložiť na všetkých. Upozornil na praktiky, ktoré ju obchádzajú. Zatiaľ sa lídri o problematike transakčnej dane na koaličnej rade nerozprávali, Fico tak plánuje urobiť koncom týždňa. „Chcem sa pozrieť, čo tam je. Ak niekto príde a povie, poďme z toho 700-miliónového balíka odškrtnúť 150, aby sme niekomu pomohli a uvoľnili, v poriadku. Ja budem rád, ak sa zníži okruh tých, ktorí majú platiť transakčnú daň. Len si pýtam odpoveď, čím nahradíme vypadnutých 150, 200, alebo 300 miliónov eur,“ odkázal. Ak by niekto prišiel s riešením, ako nájsť 700 miliónov eur, zrušil by transakčnú daň. Nevie, aký presný dosah má návrh od SNS. „Návrh zákona si pozriem s plným rešpektom a budeme sa rozprávať, či vieme nájsť náhradu za vypadnuté peniaze z transakčnej dane,“ dodal.

Pandemická dohoda je podľa Fica typickým príkladom toho, či je krajina suverénna. Kritizuje opozíciu, že ju chce automaticky podporiť, myslí si, že ani nevie, čo je v nej napísané. „Veľmi som spozornel, keď prišli prvé pripomienky z ministerstva spravodlivosti. Mali sme celý rad konkrétnych návrhov,“ povedal s tým, že sa týkali suverenity i ľudských práv, no všetky návrhy odmietli. „Svetová zdravotnícka organizácia sa stane pánom sveta, ak by došlo k pandémii,“ tvrdí Fico o tom, čo by pandemická dohoda priniesla. Zopakoval, že slovenská delegácia bude navrhovať hlasovanie o dohode a nie prijatie všeobecným súhlasom. Bude takisto naďalej presadzovať pozmeňujúce návrhy SR. Ak sa bude o pandemickej dohode hlasovať v predloženej podobe, slovenská delegácia má príkaz nepodporiť ju. Premiér takisto tvrdí, že pandemická dohoda dáva „farmafirmám“ a nadnárodným inštitúciám obrovskú kontrolu. Myslí si, že obsahuje aj prvky povinného očkovania.

Ficovi je ľúto, že nedošlo k dohode na presune politických diskusií na pracovný týždeň. Chce sa o tom aj naďalej rozprávať. Premiér zdôraznil aj úlohu eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroša Šefčoviča v súvislosti s rokovaniami medzi EÚ a USA vo veci ciel. „Veľmi pozorne treba pracovať a spolupracovať s komisárom Marošom Šefčovičom, ktorý má na starosti obchodnú vojnu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou,“ skonštatoval premiér. Zároveň pripomenul novelizáciu zákona o skrátenej práci, ktorá by mala pomôcť slovenským automobilkám.