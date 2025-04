Exportéri varujú pred globálnou obchodnou recesiou

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/Pete Linforth

Ako jeden z možných scenárov súčasnej špirály ciel a odvetných opatrení sa črtá globálna ekonomická recesia, ktorú spôsobí eskalujúca obchodná vojna. Vyplýva to z najnovšej štvrťročnej publikácie think-tanku Rady slovenských exportérov (RSE).

„Tento scenár predpokladá, že USA budú naďalej prijímať a zvyšovať obchodné clá tak, ako dnes avizoval prezident Trump, čo povedie k recipročným opatreniam zo strany Číny, Európskej únie a ďalších veľkých ekonomík. Po colných opatreniach by mohla nasledovať zvýšená celosvetová hospodárska súťaž v oblastiach, ako sú technológie alebo prístup ku kritickým surovinám,“ vysvetlili odborníci.

To by podľa nich spôsobilo výrazné narušenie dodávateľského reťazca, spomalenie globálneho obchodu s veľkým dosahom na nadnárodné korporácie, ekonomiky náročné na výrobu a závislé od exportu, ako je aj Slovenská republika. Inflačné tlaky by sa zvýšili so zvýšením dovozných nákladov, čo by potenciálne viedlo k vyšším spotrebiteľským cenám a zníženiu globálneho dopytu. Taká situácia by podľa odborníkov mohla v konečnom dôsledku spustiť globálnu recesiu.„Obávame sa, že od 3. apríla, keď vstúpia do platnosti americké clá týkajúce sa automobilového priemyslu, pocítime následky monotónnosti slovenského hospodárstva. Bez ohľadu na to, čo krízu spôsobuje, miera jej rozsahu je výsledkom krátkodobých, nekritických a nesystémových opatrení, ktoré už roky dominujú v slovenskej ekonomike,“ dodal predseda RSE Lukáš Parízek.