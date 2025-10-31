Erste Group prekvapila rastom zisku, zvýšila aj odhad príjmov na rok 2025

Rakúska banková skupina Erste Group vykázala za 3. štvrťrok nárast zisku, ktorý prekonal očakávania, a to vďaka vyšším úrokovým príjmom a silnejšiemu rastu retailových úverov v strednej a vo východnej Európe. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Čistý zisk banky sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 901 miliónov eur z 886 miliónov eur v rovnakom období minulého roka.
Z geografického hľadiska Rakúsko prispelo k čistému zisku v 3. štvrťroku sumou 282 miliónov eur, zatiaľ čo stredná a východná Európa tvorili zvyšok.
Čistý úrokový výnos spoločnosti v 3. kvartáli stúpol na 1,98 miliardy eur z 1,90 miliardy eur pred rokom, k čomu prispeli rast úverov a nižšie úrokové náklady na vklady klientov.
Erste Group uviedla, že jej čisté úrokové marže sa zlepšili na Slovensku, v Maďarsku a Chorvátsku a stabilizovali sa v Rakúsku.
Aj čistý príjem z poplatkov a provízií sa v 3. štvrťroku zvýšil, a to na 798 miliónov eur zo 735 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Prevádzkový zisk v sledovanom období vzrástol na 1,56 miliardy eur z vlaňajších 1,54 miliardy eur.
Po zverejnení výsledkov Erste zvýšila svoj výhľad na rok 2025. Banka teraz očakáva, že čistý úrokový príjem medziročne vzrastie o viac ako 2 % v porovnaní s predchádzajúcou prognózou nulového rastu.