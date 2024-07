Ekonomika Severnej Kórey sa vlani vrátila po troch rokoch k rastu

Foto: pexels.com/Leonid Altman

Ekonomika KĽDR zaznamenala v minulom roku výrazný rast, pričom k rastu sa vrátila po predchádzajúcich troch rokoch poklesu. K zotaveniu hospodárstva prispelo najmä oživenie obchodu s Čínou po skončení protipandemických opatrení. Informuje o tom správa z agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na odhady juhokórejskej centrálnej banky.

Hrubý domáci produkt KĽDR vzrástol vlani pravdepodobne o 3,1 %. To je najvyššie tempo rastu od roku 2016, uviedla koncom tohto týždňa Bank of Korea. KĽDR oficiálne údaje o vývoji svojho hospodárstva nezverejňuje. Odhady Bank of Korea tak patria medzi najdôveryhodnejšie ukazovatele ekonomickej aktivity v Severnej Kórei.

„Aj keď ekonomické sankcie nepominuli, ekonomika KĽDR zaznamenala rast, k čomu prispelo zmiernenie obmedzení súvisiacich s Covidom-19, následný rast obchodu s Čínou, ako aj priaznivé počasie,“ uviedla juhokórejská centrálna banka. Na porovnanie, v roku 2022 klesla ekonomika KĽDR o 0,2 %, v roku 2021 o 0,1 % a v roku 2020 v dôsledku pandémie nového koronavírusu a medzinárodných sankcií až o 4,5 %.

„Väčšina ekonomických expertov považuje zotavenie v roku 2023 za dočasné, zároveň však poukazujú aj na niektoré pre Pchjongjang pozitívne faktory. Medzi ne patrí možnosť ďalšieho rastu obchodu s Čínou a posilnenie ekonomickej spolupráce s Ruskom,“ uviedla Bank of Korea. Pchjongjang a Moskva podpísali minulý mesiac, počas prvej návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v KĽDR od roku 2000, dohodu o posilnení spolupráce v oblasti obchodu, hospodárstva a investícií.

Dôležité bude aj zvýšenie objemu obchodu s Čínou. Obchod KĽDR s najväčšou ázijskou ekonomikou predstavoval vlani až 98,3 % z celkového objemu severokórejského obchodu.

Čo sa týka jednotlivých sektorov, najvýraznejší rast produkcie zaznamenalo vlani stavebníctvo, a to o 8,2 %. To bol najprudší rast stavebnej výroby od roku 2002. Nasledoval priemysel s rastom produkcie o 4,9 %, čo predstavuje najvyššie tempo rastu produkcie v tejto oblasti za sedem rokov. Rast zaznamenal aj agrosektor, a to o 1 %.