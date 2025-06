Ekonomický rast Slovenska sa spomaľuje: Analytik očakáva pod 1 % aj v 2. štvrťroku 2025

Foto: TASR

Ekonomický rast SR sa bude aj v druhom štvrťroku tohto roku spomaľovať. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o hrubom domácom produkte (HDP) v 1. štvrťroku 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Predpokladáme, že ekonomický rast sa bude ďalej spomaľovať aj v druhom štvrťroku, kedy by sa mohol v dôsledku predzásobenia amerického trhu v úvode roka spomaliť rast domáceho automobilového priemyslu a rast domáceho dopytu by mali ďalej pribrzďovať negatívne dopady fiškálnej konsolidácie na domácnosti. V medziročnom porovnaní však už bude spomalenie rastu tlmené priaznivejším bázickým efektom – relatívne nižšou porovnávacou základňou z druhého štvrťroka minulého roka. Medziročný rast ekonomiky by tak mal ostávať stále blízko 1 %, resp. len jemne pod touto úrovňou,“ spresnil.

Ekonomiku by podľa neho postupne, najmä od leta, mali začať podporovať nižšie úroky, ktoré by sa mali prejaviť na pozvoľnom oživení súkromných investícií i externého dopytu, ale najmä reštartujúce sa verejné investície. Tie by mali ťažiť najmä z blížiaceho sa ukončenia možnosti čerpať financie z plánu obnovy (v roku 2026) či z postupného nábehu eurofondových projektov financovaných z aktuálneho rozpočtovacieho obdobia.

Upozornil, že riziká vo verejných investíciách sa ale nachádzajú prevažne na negatívnej strane. Dlhodobé problémy pri realizácii verejných investícií môžu opäť viesť k tomu, že plány štátu v oblasti verejných investícií sa nepodarí naplniť a časť pozitívneho efektu sa bude kumulovať až v budúcom roku. Zotavenie externého dopytu je závislé najmä od ďalšieho vývoja v oblasti amerických ciel a nárastu globálneho protekcionizmu.

Zdôraznil, že zvýšenie výdavkov na zbrojenie, ktoré ohlásili niektoré európske krajiny na čele s Nemeckom, by mohlo nepriamo podporiť aj slovenskú ekonomiku, pravdepodobne ale až od budúceho roka.

ŠÚ SR informoval, že HDP sa v 1. štvrťroku 2025 medziročne zvýšil o 0,9 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Tempo rastu pod úrovňou 1 % zaznamenala ekonomika prvýkrát po dvoch rokoch, kým pred rokom bol jej rast ešte dynamický, na úrovni 3,3 %. Po sezónnej úprave HDP medzikvartálne reálne vzrástol o 0,2 %. Objem HDP v bežných cenách dosiahol 31,1 miliardy eur.