Ekonomická dôvera na Slovensku opäť klesla: Analytik varuje pred slabým rastom HDP v roku 2025

Z medziročného pohľadu je indikátor ekonomického sentimentu (IES) slabší o 4,9 bodu a zaostáva aj za dlhodobým priemerom o 8,6 bodu. To jasne ukazuje, že slovenská ekonomika sa nachádza v pásme nízkej dôvery, a to aj napriek čiastočnému optimizmu spotrebiteľov. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o septembrovom ekonomickom sentimente, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Ak by sa aj ich pozitívnejší pohľad potvrdil v ďalších mesiacoch v reálnej spotrebe, čo neočakávame, rast hrubého domáceho produktu (HDP) ostane limitovaný a ekonomika v tomto roku s istotou neprekročí jednopercentnú úroveň medziročného rastu,“ spresnil.
Spotreba domácností v budúcom roku by sa podľa neho mala po troch rokoch vrátiť do záporného pásma a rizikom ostáva aj slabší výkon priemyslu, ktorý sa spája so zhoršujúcimi sa objednávkami zo zahraničia a rastúcimi zásobami. „To môže byť signálom, že firmy budú v ďalších mesiacoch produkciu skôr obmedzovať, čo sa prejaví aj v raste HDP v budúcom roku, ktorý aktuálne predpokladáme na úrovni 0,6 %,“ dodal Boháček.
ŠÚ SR informoval, že ekonomická dôvera sa v septembri v porovnaní s minulým mesiacom zhoršila. IES klesol o 3,2 bodu na úroveň 97,4. Pesimizmus sa prehĺbil v dvoch z piatich zložiek indikátora, a to v priemysle a službách. Mierne optimistickejší boli podnikatelia v stavebníctve, obchode, ale aj spotrebitelia. V porovnaní s minulým rokom sa ekonomická nálada zhoršila o 4,9 bodu, za dlhodobým priemerom zaostáva výraznejšie, a to o 8,6 bodu.