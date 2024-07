Dolná komora ruského parlamentu schválila zákon o progresívnom zdaňovaní príjmov

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Fotiniya

Dolná komora ruského parlamentu v stredu definitívne schválila návrh zákona o zvýšení dane z príjmu pre najbohatšie vrstvy obyvateľstva. Legislatívu, ktorú v treťom záverečnom čítaní odobrila Štátna duma, musí ešte schváliť horná komora parlamentu a podpísať prezident Vladimir Putin, aby nadobudla účinnosť.

Legislatíva zavádzajúca progresívne zdaňovanie príjmov fyzických osôb predstavuje výraznú zmenu kurzu oproti rovnej dani, ktorej sa po jej zavedení v roku 2001 všeobecne pripisovalo zlepšenie výberu daní. Návrh zákona stanovuje 13 % daň pre príjmy do výšky 2,4 milióna rubľov (27 500 USD, 25 430 eur) ročne. Pri príjmoch nad túto sumu by sa postupne uplatňovali vyššie sadzby. Maximálnej sadzbe 22 % by podliehali príjmy nad 50 miliónov RUB ročne. Putin vyhlásil, že zvýšenie dane sa dotkne najviac 3,2 % daňových poplatníkov v Rusku.

V návrhu zákona sa tiež počíta so zvýšením sadzby dane z príjmov právnických osôb z 20 % na 25 %. Odhaduje sa, že daňová reforma prinesie v roku 2025 federálnemu rozpočtu dodatočné príjmy vo výške 2,6 bilióna rubľov.

Rovnú daň so sadzbou 13 % zaviedli v Rusku krátko po Putinovom prvom zvolení za hlavu štátu v roku 2020 v snahe bojovať proti rozšíreným daňovým únikom a zvýšiť štátne príjmy.