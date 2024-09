Dofinancovanie hypotéky úverom je náročné: Existujú však riešenia

Foto: pixabay.com/AlexanderStein

Väčšina záujemcov o hypotéku musí mať v súčasnosti k dispozícii vlastné zdroje na jej dofinancovanie. Dofinancovanie prostredníctvom ďalšieho úveru je aktuálne z dôvodu obmedzených príjmov domácností často nemožné, existujú však isté riešenia, priblížila riaditeľka pre úvery finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti FinGo.sk Eva Šablová. Tá ďalej hovorí o možnom znížení úrokových sadzieb v budúcnosti.

Riešením nedostatku vlastných finančných prostriedkov by mohlo byť podľa odborníčky napríklad využitie pomoci blízkych, ktorí majú možnosť banke poskytnúť ako ďalšie zabezpečenie svoju nehnuteľnosť. Tá však nemôže byť v plnej hodnote zaťažená už inou hypotékou, upozornila riaditeľka pre úvery. Týmto spôsobom by mohli žiadatelia o hypotéku získať viac peňazí, ktoré by mohli pokryť celú kúpnu cenu a niekedy aj rekonštrukciu či zariadenie nového bývania.

„Ďalšieho spoludlžníka na úvere v súčasnosti vo zvýšenej miere využívajú klienti, ktorí nemajú dostatočný príjem, prípadne pracujú či podnikajú veľmi krátko. Častejšie sa s touto situáciou stretávame u klientov, ktorí chceli ísť do úveru sami. Spoludlžníkom môže byť ich partner, rodič, súrodenec či iná blízka osoba, pokiaľ preukáže dostatočný príjem,“ uviedla Šablová ako ďalšie možné riešenie.

Úrokové sadzby

Ďalej odporučila využiť pri hypotékach trojročnú fixáciu úrokových sadzieb, ktorá by mala byť pre klientov výhodnejšia ako ročná. Úrokové sadzby by mohli podľa odborníčky v ďalšom období mierne klesať, maximálne však na úrovni pár desatín percenta. Pokles sadzieb by mali vykazovať skôr menšie banky, ktoré budú chcieť zabojovať o trhový podiel a prilákať záujemcov o hypotéku, doplnila.

„Pre dosiahnutie čo najlepších podmienok v banke vždy odporúčame, aby si klienti plánovali hypotéku v období, keď budú mať stabilný a trvalý príjem, ideálne dlhšie ako jeden rok bez zmeny. Zvlášť v čase vyšších úrokov je ideálne, ak sú na úvere dvaja žiadatelia, s dlhodobejším zdrojom príjmu a nejakou úverovou históriou, napríklad ak v minulosti spoľahlivo splácali úver, ktorý už je splatený. Alebo ak majú dostatočne vysoké príjmy, ktorými pokryjú splácanie existujúceho a aj plánovaného nového úveru v požadovanej miere,“ uzavrela Šablová.