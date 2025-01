Commerzbank zvažuje prepúšťanie: Chce zabrániť prevzatiu Unicreditom

Foto: unsplash.com/Jeff Tumale

Commerzbank zvažuje prepúšťanie, aby zabránila možnému prevzatiu talianskou bankou Unicredit, uviedol britský denník Financial Times (FT). Informuje správa agentúry DPA.

Commerzbank by mala plány predložiť v najbližších týždňoch podnikovej rade, uviedol FT s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Commerzbank by údajne mohla zrušiť niekoľko tisíc pracovných miest. Commerzbank v reakcii na otázku týkajúcu sa plánovaného prepúšťania oznámila, že bude investorov a verejnosť informovať o svojej stratégii, na ktorej stále pracuje, počas dňa kapitálového trhu 13. februára. „Nedokážeme predvídať, ako sa skončia rokovania v predstavenstve a dozornej rade.“

Unicredit kontroluje približne 28 % v Commerzbank a už oznámila, že požiada regulačné orgány o súhlas s navýšením podielu až na 29,9 %. Od 30-percentného podielu by Unicredit musela predložiť verejnú ponuku na prevzatie Commerzbank. Koncom minulého roka vtedajší šéf podnikovej rady Commerzbank Uwe Tschäge varoval, že prevzatie druhej najväčšej nemeckej súkromnej banky by mohlo spôsobiť, že banka v Nemecku zruší dve tretiny zo všetkých pracovných miest. O prácu by tak mohlo prísť až 15.000 ľudí. Unicredit vtedy uviedla, že tieto čísla nemajú žiaden reálny základ. Okrem podnikovej rady a odborov prevzatie odmieta aj nemecká vláda.