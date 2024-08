Čo je invalidný dôchodok a ako ho získať? (poradňa)

PORADŇA Foto: freepik.com/freepik

Zdravotné problémy dokážu skomplikovať život nejednému pracujúcemu. V prípade, že sú už takého rozsahu, že obmedzujú aj schopnosť vykonávať prácu, môžu pracujúci zvažovať invalidný dôchodok. Pre jeho získanie sú však stanovené presné podmienky. Viac sa dozviete v ďalšej časti našej poradne.

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia. To je súčasťou dôchodkového poistenia. Ak ste boli zamestnancom, odvádzal ho podľa Sociálnej poisťovne za vás zamestnávateľ alebo ste si invalidné poistenie platili ako osoba samostatne zárobkovo činná alebo ste ho platili dobrovoľne. V určitých prípadoch ho za vás mohol odvádzať aj štát.

Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a to z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu. Ako ďalej informuje Sociálna poisťovňa, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. „Váš nepriaznivý zdravotný stav vyhodnotil lekár ako dlhodobo nepriaznivý, to znamená, že bude pretrvávať spravidla viac ako 1 rok,“ upozorňuje poisťovňa.

Dôležitá informácia:

Ak máte viaceré závažné diagnózy, posudzujúci lekár bude brať do úvahy len tú rozhodujúcu pre pokles vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné diagnózy môžu mieru vášho poklesu zvýšiť spolu najviac o 10 %.

Ako zistím, či mám nárok na invalidný dôchodok?

Vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40 % oproti zdravej osobe (túto skutočnosť posúdi posudkový lekár na základe vašich lekárskych správ).

Máte odpracovaný dostatočný počet rokov.

Potrebný počet odpracovaných rokov sa určuje podľa veku:

do 20 rokov – menej ako 1 rok,

od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,

nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,

nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,

nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,

nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,

nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok.

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.

Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ak sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidná v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená vyššie považuje za splnenú.

Sú podľa vás podmienky pre priznanie invalidného dôchodku primerane nastavené? Áno Nie Odoslať odpoveď

V predchádzajúcej časti našej poradne sme sa venovali predčasným starobným dôchodkom. Konkrétne tomu, ako požiadať o jeho priznanie. Aj v tomto prípade existujú viaceré odporúčania, ktoré môžu celý proces zjednodušiť. Viac sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.