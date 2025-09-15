Čínska ekonomika v problémoch: Rast priemyslu aj tržieb v auguste výrazne sklamal analytikov

Čínska ekonomika minulý mesiac vykázala ďalšie známky slabosti. Kľúčové údaje v pondelok odhalili, že rast priemyselnej produkcie aj maloobchodných tržieb v Číne sa v auguste opäť spomalili a zaostal za odhadmi analytikov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.
Podľa oficiálnych údajov čínskeho štatistického úradu sa priemyselná produkcia v krajine v auguste 2025 medziročne zvýšila o 5,2 %. To bolo menej než jej nárast o 5,7 % nárast v júli. Analytici pritom očakávali, že výkon priemyslu stúpne v auguste rovnako ako v júli, teda o 5,7 %.
Podobne sa aj medziročný rast maloobchodných tržieb sa v auguste spomalil na 3,4 % z júlových 3,7 %. To bolo najpomalšie tempo od novembra a zaostalo odhadmi analytikov, ktorí predpovedali zrýchlenie maloobchodu na 3,8 %.
Štatistiky ďalej odhalili, že v období od januára do augusta investície do fixných aktív vzrástli o 0,5 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka, čo bol slabší výsledok ako ich nárast o 1,6 % v období od januára do júla a oveľa menej než prognóza pre august na úrovni 1,5 %.
V auguste sa miera nezamestnanosti mierne zvýšila na 5,3 % z 5,2 % v júli.
Vláda v Pekingu sa od konca pandémie snaží o oživenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Ale kedysi prosperujúci sektor nehnuteľností zápasí s dlhovou krízou a export čelí nepriaznivým vplyvom.
Tieto trendy prispeli k poklesu spotrebiteľskej dôvery, brzdia aktivitu a ohrozujú oficiálny cieľ hospodárskeho rastu zhruba o 5 %.