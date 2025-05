Cena zlata stagnuje, drží sa pod 3300 dolármi

Foto: freepik.com/wirestock

Cena zlata v stredu predbežne stagnuje a naďalej sa pohybuje pod 3300 USD za troyskú uncu (31,1 g). Na jednej strane cenu kovu podporili investori, keď využili predchádzajúci pokles ceny a začali nakupovať, na druhej strane však na vývoj ceny drahého kovu naďalej pôsobí zmiernenie napätia medzi USA a Európskou úniou.

Spotová cena zlata po 6.00 h SELČ stagnovala na úrovni 3297,19 USD (2903,48 eura) za uncu. Na záver predchádzajúceho obchodovania klesla jeho cena o 1 %. Trhy tak reagovali na odklad plánovaného uvalenia vysokých dovozných ciel Američanmi na tovary z Európskej únie.

Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že plánuje na produkty z EÚ zaviesť clo vo výške 50 %, a to od 1. júna. Po rozhovore so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou však zavedenie ciel odložil do 9. júla. Následný pokles ceny zlata pod 3300 USD/unca využili investori, ktorí zvýšili nákupy, čím cenu drahého kovu opäť podporili.

Aj v prípade ďalších drahých kovov prevažovala stagnácia. Cena striebra stagnovala na úrovni 33,28 USD/unca a cena platiny na úrovni 1079,72 USD/unca. Cena paládia klesla o 0,3 % na 975,14 USD za troyskú uncu.