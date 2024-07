Bitcoin prudko oslabuje: Ocitol sa na dvojmesačnom minime

Foto: pexels.com/Worldspectrum

Cena bitcoinu prudko klesá, dnes popoludní spadla pod 57.000 USD a ocitla sa na dvojmesačnom minime. Na začiatku týždňa sa pritom bitcoin predával zhruba za 63.000 USD, za týždeň teda jeho cena klesla približne o desať percent.

Bitcoin sa podľa špecializovaného serveru CoinDesk zhruba o 16.00 h SELČ predával za 57.300 USD a za uplynulých 24 hodín vykazoval pokles o 5,5 percenta. Najväčšiu a najstaršiu kryptomenu oslabuje podľa analytikov zrejme aj neistota pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch a možný previs ponuky nad dopytom v súvislosti s krachom burzy Mt.Gox.

Bitcoin je pod tlakom už niekoľko mesiacov. Jeho prepad zrýchlil po prvej debate medzi americkými prezidentskými kandidátmi Joom Bidenom a Donaldom Trumpom. Bidenov výkon v debate pozorovatelia väčšinou hodnotia ako veľmi zlý, čo vyvoláva otázky, či by nemal namiesto Bidena kandidovať za Demokratickú stranu niekto iný.„Ak má byť (Biden) nahradený, a veľa sa o tom teraz hovorí, tak tá nová osoba nemusí byť krypte naklonená,“ povedal analytik maklérskej spoločnosti eToro Josh Gilbert.

Bitcoin mal po spustení burzovne obchodovaných fondov v USA veľmi dobrý začiatok roka a v polovici marca sa vďaka prílevu peňazí od ďalších investorov dostal na rekordnú hodnotu 73.803,25 USD. Eufória ale neskôr vyprchala a bitcoin odvtedy stratil viac ako 20 percent.Iní analytici podľa agentúry Reuters poukazujú aj na parlamentné voľby v Británii a vo Francúzsku. Tie podľa nich ďalej znižujú ochotu investorov nakupovať rizikovejšie aktíva, za ktoré býva bitcoin považovaný.

Foto: pexels.com/Alesia Kozik

Tokijská kryptografická burza Mt. Gox, ktorá skrachovala pred desiatimi rokmi, teraz začína vyplácať svojich bývalých klientov. Ak by sa veľká časť z nich rozhodla svoje zachránené bitcoiny rýchlo predať, mohlo by to viesť k previsu ponuky nad dopytom a stiahnu cenu bitcoinu ešte nižšie, domnievajú sa niektorí analytici.Dole zamierila aj druhá najväčšia kryptografia éter. Popoludní sa obchodovala za cenu okolo 3090 dolárov a proti maximu z polovice marca strácala skoro 25 percent.