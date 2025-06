Bajzík: Dolár padá, Slovákom sa oplatí dovolenkovať za oceánom (komentár)

KOMENTÁR Foto: freepik.com/freepik

Matej Bajzík

analytik XTB

Euro od začiatku roka masívne posilňuje voči americkému doláru, pričom v posledných dňoch sa kurz dostal nad hranicu 1,17 EUR/USD, čo je najnižšie od roku 2022. Pre bežného človeka to znamená jediné – dovolenka v krajinách s dolárovou menou je tento rok najlacnejšia za posledné štyri roky. Oplatí sa vycestovať do Severnej Ameriky – USA a Kanady, Strednej Ameriky, Karibiku aj Ázie.

Na geopolitickej úrovni dolár oslabuje v dôsledku protekcionistických krokov prezidenta Donalda Trumpa, ktorý postupne zavádza nové clá na viacero svetových ekonomík.

Z makroekonomického hľadiska dolár čelí tlakom vyplývajúcim z relatívne vysokých úrokových sadzieb v USA (aktuálne 4,5 %), ktoré FED zatiaľ neznížil, na rozdiel od viacerých iných centrálnych bánk. FED zostáva opatrný vzhľadom na domácu situáciu a potenciálne inflačné alebo stagflačné riziká, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku colnej politiky.

Dolárový index (DXY) poklesol prvýkrát od roku 2022 pod hranicu 100 bodov, čím potvrdzuje klesajúci trend. Z technického hľadiska sa otvára priestor na pokles až k úrovni 90 bodov, teda k hodnotám, ktoré trh naposledy testoval v roku 2020, keď EUR/USD dosahoval úrovne 1,20€ za USD.

Zdroj: xStation5, XTB

Celkovo vycestovalo v roku 2024 do zahraničia takmer 1,8 milióna Slovákov, či už výlučne, alebo v kombinácii s domácimi cestami. Tento počet predstavuje nárast o 19 % oproti predchádzajúcemu roku, no stále je to o 11 % menej ako v roku 2019, keď do zahraničia vycestovalo takmer 2 milióny obyvateľov.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tento trend môže v roku 2025 ďalej posilniť oslabujúci dolár, ktorý sprístupňuje zámorské destinácie ako USA, Kanada či Karibik širšiemu okruhu Slovákov. Silnejšie euro znižuje reálne náklady na cestovanie a pobyt mimo eurozóny, čo by mohlo motivovať ešte viac ľudí plánovať dovolenku práve za oceánom.

Kam sa oplatí ísť?

1. USA a Kanada

Výmenný kurz hrá tento rok v prospech Európanov dolár je slabší, a tak sa dovolenka v Spojených štátoch stáva citeľne lacnejšou. Najviac to pocítite na bežných výdavkoch ako ubytovanie, prenájom auta, vstupy do atrakcií či stravovanie.

Mestá ako New York, San Francisco, Miami alebo Los Angeles, ktoré boli dlhodobo „prémiové“ destinácie, môžu byť tento rok dostupnejšie.

Kanada (napr. Vancouver, Toronto či Banff) je tiež zaujímavá hoci používa kanadský dolár, jeho vývoj často sleduje ten americký.

2. Karibik a Stredná Amerika

Ak túžite po exotike, plážach a teplej vode, Karibik je teraz výhodnejší ako po minulé roky. Krajiny ako Dominikánska republika, Jamajka, Panama, Mexiko (najmä Cancún, Tulum či Playa del Carmen) a Kostarika používajú priamo americký dolár, prípadne majú lokálne meny silne naviazané na USD.

To znamená, že každé euro dnes nakúpi lacnejšie jedlo, lacnejšie exkurzie, nižšie náklady na služby.

3. Ázia

Aj v mnohých ázijských krajinách je dolár bežnou transakčnou menou a tým pádom euro aktuálne znamená vyššiu reálnu kúpnu silu.

Nové obľúbené exotické destinácie v krajinách ako Thajsko, Vietnam či Filipíny sú medzi cestovateľmi vyhľadávané pre kombináciu nízkych cien, kvalitnej infraštruktúry a krásnej prírody. V mnohých hoteloch, turistických agentúrach alebo pri prenájme skútra sa platí v dolároch alebo sa ceny prepočítavajú z USD.

Pozor však na Japonsko alebo Južnú Kóreu aj keď japonský jen bol dlhodobo slabý, ceny sa prispôsobili a lokálny dopyt ostáva silný. Turisticky vyťažené mestá ako Tokio, Osaka či Soul sú stále relatívne drahé a výhodnosť nemusí byť taká výrazná.

Neplaťte zbytočné poplatky pri používaní platobnej karty na dovolenke

V zahraničí nemusí každá platobná karta fungovať rovnako. Hoci sú platby v zahraničí pohodlné, môžu byť spojené s vyššími nákladmi ako domáce. Ak plánujete využívať miestne bankomaty, overte si vopred, aký poplatok si vaša finančná inštitúcia účtuje za výber hotovosti v danej krajine.

Aby ste sa týmto dodatočným nákladom vyhli, čoraz viac ľudí volí výhodné viacmenové karty.

