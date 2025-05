APEC varuje pred vplyvom amerických ciel na obchod

Foto: gettyimages.com/aprott

Členovia Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) vo štvrtok varovali, že export z regiónu tento rok len sotva vzrastie v dôsledku amerických ciel. Ázia by sa preto mala pripraviť na takmer stagnáciu obchodu a prudké spomalenie ekonomiky. Informuje AFP a Reuters.

Ministri obchodu štátov APEC sa od štvrtka stretávajú v Južnej Kórei. Globálna obchodná spolupráca pritom slabne, keďže clá amerického prezidenta Donalda Trumpa zasiahli trhy a dlhodobo zavedené obchodné systémy.

Blok, ktorý združuje 21 štátov, odhaduje, že vývoz z regiónu v tomto roku vzrastie len o 0,4 % v porovnaní s 5,7 % v minulom roku, uvádza sa v správe o analýze regionálnych trendov zverejnenej na stretnutí ministrov obchodu v juhokórejskom letovisku Jeju. Očakáva tiež, že dovoz vzrastie len o 0,1 %.

APEC znížil aj odhad hospodárskeho rastu regiónu v tomto roku na 2,6 % z predchádzajúcich 3,3 %, pričom v roku 2026 stúpne len na 2,7 %. „Rast obchodu bude v rámci APEC prudko klesať v dôsledku nižšieho vonkajšieho dopytu po tovare,“ uvádza sa vo vyhlásení APEC. Varuje tiež, že čoraz väčšia neistota ovplyvňuje aj obchod so službami a finančné trhy.

Rozsiahle clá amerického prezidenta Donalda Trumpa zasiahli viac ako polovicu členov APEC. Na ilustráciu, keď do roku 2021 klesli priemerné regionálne colné sadzby na 5,3 % zo 17 % v roku 1989, keď bolo založené nezáväzné ekonomické fórum, obchod s tovarom v tomto období vzrástol viac ako deväťnásobne.

Vyššie clá vedú aj k strate dôvery investorov

Vyššie clá a odvetné opatrenia vedú k „strate dôvery investorov, oslabeniu dopytu a môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť pracovné miesta“, povedal na brífingu Carlos Kuriyama, riaditeľ oddelenia na podporu politiky APEC. Aj keď APEC zahŕňa širokú škálu ekonomík, všetky majú problémy, povedal Kuriyama.

Trumpova administratíva okrem ciel vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a automobilov zo zahraničia a ciel vo výške 10 % na ostatný dovoz oznámila začiatkom apríla zavedenie „recipročných“ ciel pre obchodných partnerov. Tie vzápätí pozastavila do júla, aby dala priestor rokovaniam.

Tieto colné riziká poškodzujú hospodársku aktivitu, pričom hrozí, že výrobcovia zvýšené náklady prenesú na spotrebiteľov, čo v konečnom dôsledku zníži dopyt po tovare, povedal Kuriyama.

Na samite je prítomný aj americký obchodný zástupca Jamieson Greer, ktorý na okraj stretnutia vedie bilaterálne rozhovory s viacerými účastníkmi. Rokoval už s čínskym zástupcom pre medzinárodný obchod Li Čcheng-kangom.

Čína a Spojené štáty sa minulý víkend dohodli na dočasnom znížení svojich vysokých ciel. No aj keď je to pozitívny krok, obchod sa nevrátil do situácie pred ich zavedením. V rámci APEC sa mnohé vlády pokúšajú zaviesť opatrenia na podporu obchodu, aby kompenzovali negatívne dôsledky nových bariér a obmedzenia. Ale ich vplyv je obmedzený.

„USA sú najväčším svetovým trhom, je to najväčšia ekonomika, takže predstavuje veľmi významné percento globálnej ekonomiky,“ upozornil Kuriyama, podľa ktorého bude ťažké nájsť spôsob, ako nahradiť všetky tieto príležitosti.