Americký akciový trh pokračuje vo výpredaji

Foto: pixabay.com/Brenda Johnson

Akcie v USA pokračujú na konci týždňa v prepade, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average klesol o 1400 bodov. Technologický index Nasdaq Composite zrejme uzavrie v medveďom trhu, keďže výpredaj, ktorý spustili clá amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa zintenzívnil.

Hlavným dôvodom prudkého oslabenia v piatok boli odvetné clá, ktoré zaviedla Čína na americký tovar. To ešte zvýšilo obavy, že Donald Trump rozpútal globálnu obchodnú vojnu, ktorá povedie k recesii.Dow Jones okolo 16.55 h SELČ strácal 1424 alebo 3,50 % a nachádzal sa na 39.121,28. Vo štvrtok (3. 4.) padol o 1679,39 bodu alebo takmer o 4 %.

Širší index S&P 500 v piatok strácal 3,5 % po tom, ako sa vo štvrtok prepadol o 4,84 % a nachádza sa 15 % pod svojím nedávnym maximom. Technologický Nasdaq Composite sa oslabil o 4 % po štvrtkovom páde o takmer 6 %. Nasdaq smeruje k tomu, že uzavrie o viac ako 20 % pod svojím rekordom z decembra, čo by znamenalo, že sa nachádza v medveďom trhu.Čínske ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že krajina zavedie clo vo výške 34 % na všetky americké výrobky. To zodpovedá clu na čínsky tovar prichádzajúci do USA, ktoré v stredu ohlásil prezident Donald Trump.