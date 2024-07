Americké akcie oslabili: K poklesu prispeli veľké technologické firmy

Foto: pexels.com/energepic.com

Americké akcie dnes napriek počiatočnému rastu oslabili, k poklesu výraznou mierou prispeli veľké technologické spoločnosti, napríklad firmy Apple a Amazon. Dow Jonesov index, ktorý zahŕňa akcie tridsiatich popredných amerických podnikov, stratil 1,29 percenta a zakončil obchodovanie na 40 665,02 bodu. Širší index S & P 500 klesol o 0,78 percenta na 5 544,59 bodu a index Nasdaq Composite, v ktorom je zastúpených mnoho firiem z odvetvia vyspelých technológií, sa znížil o 0,70 percenta na 17 871,22 bodu.

Dow Jonesov index dnes oslabil po tom, čo trikrát za sebou uzavrel na novom rekordnom maxime. V centre pozornosti investorov v poslednom čase stoja firemné výsledky za druhý štvrťrok. Tie zatiaľ zverejnilo 60 podnikov z indexu S & P 500. V 85 percentách prípadov tieto výsledky prekonali očakávania, napísala agentúra Reuters.

„Domnievam sa, že rad investorov len sťahuje trochu peňazí z akciového trhu a čaká, aké budú firemné zisky a prognózy v nasledujúcich niekoľkých týždňoch,“ povedal k terajšiemu poklesu cien akcií analytik Peter Tuz zo spoločnosti Chase Investment Counsel.

Na devíznom trhu posilňuje americký dolár voči euru

Na devízovom trhu americký dolár posilňoval voči euru po tom, ako dnes Európska centrálna banka (ECB) ponechala úrokové sadzby bez zmeny. Okolo 22:00 SELČ jednotná európska mena strácala zhruba 0,4 percenta, zostúpila tak pod 1,09 USD.

Ecb na dnešnom zasadnutí podľa očakávania ponechala základný úrok na 4,25 percenta. V júni ho znížila o štvrť percentuálneho bodu, čím prikročila k jeho prvej redukcii od roku 2019. Očakáva sa, že znižovanie úrokových sadzieb v tomto roku začne aj americká centrálna banka (Fed).

„V porovnaní s Fedom síce ECB úroky znížila ako prvá, nebude však pri znižovaní úrokov najrýchlejšia. Keď ECB úroky minulý mesiac znížila, bol to opatrný krok,“ uviedol analytik Brian Jacobsen zo spoločnosti Annex Wealth Management. Dodal, že na ďalších zasadnutiach sa ecb bude riadiť podľa nových údajov o ekonomike.

„Keď začne úroky znižovať Fed, bude to robiť sebavedome a zlé údaje za jeden či dva mesiace ho od ďalšieho znižovania neodradia,“ predpovedal Jacobsen. „Je otravné, že Fed so znižovaním čaká tak dlho, ale nakoniec mu to umožní jasnejší postup,“ dodal.

Fed bude o menovej politike rozhodovať koncom júla. Finančné trhy sa domnievajú, že pravdepodobnosť zníženia úrokov na júlovom zasadnutí je veľmi malá. Predpokladajú však, že Fed úroky zníži na ďalšom zasadnutí, ktoré sa bude konať v septembri.