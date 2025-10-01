Prvé vypnutie americkej vlády („government shutdown“) od roku 2018 sa začalo dnes 1. októbra 2025 po tom, ako Senát USA odmietol návrh výdavkov demokratov. Demokrati predtým nepodporili republikánsky návrh v Kongrese – najmä kvôli nezhodám v otázke výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Štatistický úrad USA v pondelok oznámil, že počas odstávky nezverejní piatkové dáta o pracovných miestach (NFP). Trhy dnes ráno reagovali negatívne, no väčšina poklesu na futures trhoch sa už vymazala.
Aj keď sa niekedy spája so stropom dlhu, shutdown je v skutočnosti problém krátkodobého schválenia výdavkov: peniaze existujú, ale legálne ich nemožno použiť, pretože Kongres neschválil zákony alebo dočasné rezolúcie na financovanie federálnych agentúr.
Keďže obe komory Kongresu sú rozdelené a hlboko polarizované, hrozby shutdownu sa stali opakujúcim sa prvkom rozpočtových bojov vo Washingtone. V roku 2018, počas prvého Trumpovho obdobia, patová situácia viedla k 34-dňovému shutdownu – najdlhšiemu v modernej histórii. Vtedy približne 800 000 z 2,1 milióna federálnych zamestnancov nedostávalo plat, čo vyvolalo neistotu na trhoch. To predstavuje asi štvrtinu až tretinu všetkých pracovných miest vo verejnom sektore.
Ak sa nedosiahne dohoda, mnohé sektory a federálne agentúry prídu o financovanie a budú nútené pozastaviť alebo zastaviť všetky neesenciálne funkcie. Tentoraz by dopady mohli byť ešte vážnejšie ako obvykle. Biely dom dokonca pohrozil trvalými prepúšťaniami v prípade shutdownu.
Čo je príčinou sporu teraz?
Nový fiškálny rok federálnej vlády sa začína vždy 1. októbra a Kongres zatiaľ nedosiahol dohodu o krátkodobom zákone o financovaní.
Donald Trump tento týždeň prerušil rokovania s demokratickými lídrami v Kongrese, pričom uviedol, že neformálne stretnutie by nebolo „produktívne“ a ich požiadavky označil za „neseriózne“.
Rozhodnutie rozhnevalo demokratov a lídri menšiny v Senáte a Snemovni reprezentantov – Chuck Schumer a Hakeem Jeffries – obvinili prezidenta a republikánov, ktorí ovládajú obe komory, z možného shutdownu.
Demokrati požadujú predĺženie dotácií, ktoré obmedzujú náklady na zdravotné poistenie v rámci zákona Affordable Care Act a ktoré majú vypršať. Táto otázka súvisí aj s úpravami Medicaid-u obsiahnutými v Trumpovom zákone „One Big Beautiful Bill“, ktorý prešiel začiatkom tohto roka.
Čo sa deje počas shutdownu?
Medzi hlavné dôsledky shutdownu patria:
- Pozastavenie neesenciálnych aktivít
- Približne 800 000 federálnych zamestnancov môže byť poslaných na nútenú neplatenú dovolenku alebo prinútených pracovať bez platu, kým sa spor nevyrieši.
- Esenciálne služby ako národná bezpečnosť, riadenie letovej prevádzky, vojenské operácie, splácanie dlhu a dôchodky (Social Security) pokračujú.
- Národné parky, múzeá, administratívne úrady a procesy ako víza či žiadosti o povolenia môžu byť prerušené alebo oneskorené.
Dôsledky na finančné trhy
Doteraz trhy hrozbu shutdownu k 1. októbru 2025 väčšinou ignorovali, hoci riziko sa denne zvyšuje.
Najvýznamnejším dopadom shutdownu na trh je pozastavenie zverejňovania vládnych ekonomických dát. Od stredy rána by sa nezverejňovali žiadne nové údaje, vrátane správy o nezamestnanosti či počtu nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva za september.
Shutdown je významný z viacerých dôvodov, nielen pre finančné trhy, ale jeho okamžitý vplyv na ceny akcií je pravdepodobne minimálny – hoci veľa závisí od jeho dĺžky.
Historicky od roku 1975, pri shutdownoch dlhších ako tri dni, index S&P 500 zaznamenal v priemere nárast o 1,7 % v 50 dňoch po ich skončení, s nízkou volatilitou v danom období. Pri všetkých shutdownoch, bez ohľadu na ich trvanie, bol priemerný nárast 2,2 %.
Doteraz je dolár opäť aktívom pod najväčším tlakom – tak ako pri každej politickej kríze v tomto roku – kvôli neistote. Dnes ráno sa opakuje rovnaký vzorec pred stretnutím amerických kongresových lídrov s prezidentom Donaldom Trumpom.
Výkon S&P 500 počas shutdownov:
Vývoj zlata
Slabší dolár ďalej podporil cenu zlata, spolu s ročným oživením spôsobeným monetárnymi a fiškálnymi stimulmi, očakávaniami inflácie, Trumpovými útokmi na nezávislosť Federálneho rezervného systému a rastúcim dopytom zo strany centrálnych bánk vedených Čínou.
Od roku 1975 zlato vzrástlo v priemere o 3 % v priebehu 50 dní po shutdownoch vlády.
Výkon zlata počas shutdownov:
Aký bude vývoj?
Trhy zatiaľ neukazujú žiadne veľké varovné signály, ani pred shutdownom, ani počas neho, keďže ho už do veľkej miery očakávali. Pri spätnom pohľade vidíme, že tento typ udalosti môže vyvolať počiatočnú volatilitu a obavy investorov, no po niekoľkých týždňoch sa efekt zvyčajne vytráca – S&P 500 sa v priemere zvýši o 1,7 % počas 50 dní po skončení shutdownu.
Hlavným dôsledkom tejto udalosti je teda možné nezverejnenie kľúčových dát o zamestnanosti v USA tento piatok – metriku, ktorú investori a Federálny rezervný systém veľmi pozorne sledujú. To by mohlo krátkodobo spôsobiť neistotu na trhu štátnych dlhopisov, v očakávaniach zníženia úrokových sadzieb a v hodnotení zdravia ekonomiky.
Celý tento kontext ďalej podporuje rast ceny zlata, ktoré je aktuálne vyššie približne o 0,8 %, zatiaľ čo dolár a výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov zatiaľ nereagujú.